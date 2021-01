Maintien de Kassory : "C'est l'un des meilleurs choix", selon Kory Kondiano

CONAKRY-Le Haut Représentant de l'Etat s'est exprimé ce samedi 16 janvier 2021 sur la reconduction de Kassory Fofana, à la tête de la primature. Claude Kory Kondiano approuve ce choix du président Alpha Condé, qu'il qualifie de "meilleur".

"La reconduction de Kassory est l'un des meilleurs choix que le président Alpha Condé ait fait depuis qu'il est à la tête de ce pays. Parce que Kassory est un homme loyal, propre dans la tête, c'est un homme bien formé", a réagi l'ancien président de l'Assemblée Nationale lors d'un point de presse à Conakry.

Le Haut Représentant du Chef de l'Etat assure le chef du gouvernement sera un grand apport pour le président Alpha Condé, dans la conduite du pays.

"Il peut tout faire pour avoir des rapports normaux avec le président de la République de nature à promouvoir la paix politique et la paix sociale. Il sait aussi faire travailler ses collaborateurs pour obtenir des résultats", a rassuré Claude Kory Kondiano, indiquant que le dialogue est bien possible. "Je crois que le dialogue est bien possible", a-t-il dit.

