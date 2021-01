Guinée : De vibrants hommages rendus à feu Gadiri Diallo de l’OGDH…

CONAKRY-Parents, amis, alliés et collaborateurs ont rendu un dernier hommage à feu Abdoul Gadiri Diallo, ex président de l’Organisation Guinéenne de Défense de Droits de l’Homme et du Citoyen (OGDH) ce samedi 16 janvier 2021 lors d’un symposium qui a été organisé en sa mémoire.

Décédé le 27 octobre 2020 dans la capitale guinéenne des suites de maladie, le défunt fut militant de première heure de l’OGDH dans les années ‘’90’’, puis président de cette organisation de défense des droits de l’homme de 2015 à 2020.

Après avoir obtenu son diplôme d’études supérieures spécialisées en mathématiques de l’université Gamal Abdel Nasser de Conakry, Abdoul Gadiri Diallo fut un brillant enseignant des maths dans divers établissements scolaires du pays avant de faire ses premiers pas de journaliste d’investigation au sein du journal satirique le Lynx. Parallèlement à ses activités pédagogiques et journalistiques, Abdoul Gadiri s’était engagé dans la défense des droits de l’homme. A l’occasion de ce symposium organisé pour lui rendre un vibrant hommage, le ministre de la citoyenneté a salué les qualités du défunt.

« Gadiri est allé mais nous a laissé de riches expériences et de fructueuses voies favorables et propices à l’expression effective des droits de tous. Ce symposium est certes important, mais le plus important et la meilleure façon de lui rendre hommage et de l’immortaliser en poursuivant son combat pour la promotion et la protection des droits de l’homme », a déclaré Mamadou Taran Diallo, ministre de la citoyenneté.

Thierno Saidou Diakité, un de ses compagnons de lutte et membre fondateur de l’OGDH au début des années 1990, a quant à lui décrit le défunt comme étant un homme intègre qui a laissé son pays dans une situation inquiétante. Pour lui, il sera difficile de trouver un remplaçant de Abdoul Gadiri Diallo dans sa corporation.

« Que retenir de monsieur Thierno (Abdoul Gadiri Diallo ndlr) ? C’est un bon guinéen, une espèce en voie de disparition. Dans ses relations, le défunt ne laissait jamais transfigurer son appartenance communautaire, quel que soit le milieu, il avait un comportement détaché et s’efforçait de rassembler le maximum de personnes de façon désintéressée, un trait de caractère pas facile à dénicher par ces temps courent chez nous. Nous vivons une époque où prédomine l’opportunisme et l’hypocrisie sans calcul et de ce point de vue, la disparition du président de l’OGDH va laisser un vide difficile à combler », a aussi laissé entendre Thierno Saidou Diakité.

Présent à ce symposium, Bah Oury a déclaré que feu Abdoul Gadiri est l’expression d'une génération qui a été pionnière dans la mise en place des organisations et des institutions démocratiques en Guinée.

« Que ce soit au niveau des partis politiques, au niveau des syndicats, au niveau de la presse, que ce soit au niveau de la société civile, sa disparition laisse un vide. Mais j’espère et je suis tout à fait confiant que la relève est déjà prête. Avec notre contribution, nous continuerons à faire en sorte que la dynamique et la démarche en faveur des droits de l’homme puissent se poursuivre, puissent s’intensifier et puissent avoir une meilleure qualification avec des défis qui sont tout à fait nouveaux et je suis sûr que nous pouvons parvenir pour commémorer la mémoire de tous nos illustres disparus », a souhaité Bah Oury.

Au nom de la délégation de l’union européenne en Guinée, madame Marina Berchatti a témoigné sur l'engagement d'Abdoul Gadiri Diallo dans le combat pour le respect des droits de l’homme.

« Je suis ici au nom de l’Union Européenne pour témoigner notre respect et notre gratitude à monsieur Diallo pour son travail, son engagement dans le domaine de la protection et de la défense des droits de l’homme ainsi que des libertés fondamentales. Je voudrais rassurer Abdoul Gadiri Diallo de là où il est que nous continuerons sa lutte avec le même engagement, le même esprit indéfectible qui l’a caractérisé », a témoigné la représentante de la délégation de l’Union Européenne en République de Guinée.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023