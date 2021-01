Chan 2021-Déjà des problèmes de primes au sein du Syli ? Lappé précise…

CONAKRY- Le syli National version locale affiche plutôt ‘’grise mine’’ à la veille du début des phases finales de la 6ème édition du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN). Avant de s'envoler pour le Cameroun, les hommes de Kanfory Lappé Bangoura ont empoché deux défaites en préparation au Maroc.

Après un bilan nul de deux défaites en autant de matchs face aux locaux marocains (2-1 et 1-0), la bande à Lappé, en dépit de l’insistance du technicien guinéen, ne rassure pas assez. A ce bilan à demi-teinte, et une infirmerie qui a reçu deux joueurs majeurs (défenseur titulaire et l’avant-centre de pointe) qui seront absents de l’odyssée camerounaise, s’ajoute une fois de plus, le ‘’spectre ‘’ très redouté des Primes de joueurs

Si Kanfory Lappé Bangoura, tente de rassurer tant bien que mal, le nombre de ‘’sceptiques’’ gonfle chez les fans du Syli local sur les performances de sa sélection nationale avant d’entrer en lice. Selon plusieurs observateurs qui ont eu écho du regroupement au Maroc, cet épineux problème de primes qui a toujours empiété les performances de nos équipes nationales refait surface. Dans un exercice plutôt laborieux, le coach Lappé Bangoura tente d’apaiser les ardeurs, pour garder l’ambiance bon enfant qui prévaut pour le moment au sein de son équipe.

‘’ Quand je conduis une équipe il n’y a pas de problème de primes. Celles dont on parle, sont des dues qui devraient être soldées depuis la qualification contre le Sénégal pour ce CHAN. Ce n’est pas du tout lié à la préparation. J’ai dit au groupe, sans argent, cette équipe va jouer (…), quand il y a eu le comité conjoint qui n’a pas été explicitement expliqué aux joueurs et au staff, moi personnellement je n’avais pas cette bonne explication, qu’il y a désormais un changement quant à la somme qui était à 15 mille dollars. Il y a eu changement, et c’est revenu à 10 mille dollars $. Quand il y a eu des explications tout le monde a accepté’’ a expliqué coach Lappé.

Selon le technicien guinéen, la prime de qualification est différente de celle de la préparation.

‘’Pendant ce regroupement et dans un consensus nous avons cru que c’est les primes des deux regroupements qui doivent être payés. C’est-à-dire l’indemnité de regroupement au Maroc suite au stage que nous avons fait ici. D’habitude on donnait 2 mille dollars mais cela est revu à la baisse avec désormais 700$. Ça c’est l’arrêté conjoint. Mais nous nous sommes dit une fois arrivés au Cameroun on devrait nous donner aussi 700 $. Mais je pense que la réponse est NON. Bon pour ne pas créer de zizanie ou casser l’ambiance qui est là, nous avons dit, staff et joueurs de garder cette prime, une fois au Cameroun, nous allons le récupérer. Surtout qu’il y a des joueurs qui ne seront pas pris en charge, alors quand ces joueurs se rendent compte qu’ils ne sont pas du groupe cela va briser l’ambiance qui est là’’ a confié le technicien guinéen.

Aux dires de Kanfory Lappé, il est judicieux de garder cette atmosphère d’équipe soudée et prête à compétir au lieu de ‘’l’emmerder’’ avec des problèmes de primes.

Conséquences sur l’équipe…

‘’ C’est pourquoi, nous nous sommes dit d’attendre au Cameroun et en présence des autorités nous allons expliquer l’impact ou les effets négatifs que la différence de prime là va créer. Ce n’est pas un scandale puisqu’il n’y a jamais eu de réclamation ici, tout le monde est au même niveau de compréhension. Il y a une ambiance, bon enfant’’ a feint de rassurer le sélectionneur avant d’appeler le public guinéen à supporter son équipe quel que soit les circonstances.

‘’Si nous sommes des patriotes, alors qu’on supporte cette équipe. Certes, nous ne sommes pas les meilleurs en Afrique mais nous devons être rationnels et croire que nous pouvons", a-t-il lancé

Dans le groupe D en compagnie de la Zambie, de la Tanzanie et la Namibie, le syli local entre en lice le 19 janvier prochain contre la Namibie.

A suivre…

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

