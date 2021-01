Bantama Sow : « J’ai fréquenté la plus prestigieuse Université du monde… »

CONAKRY- C’est une page de son histoire que Bantama Sow a lue ce vendredi 15 janvier 2021.

De ses années de galère à a période de gloire, le Ministre des Sports, de la Culture et du patrimoine historique s’en souvient encore.

« Bantama devrait être un exemple pour la jeunesse. Au lycée, j’ai été militant clandestin qui a revendu des cartes pour Alpha Condé. A l’Université j’étais le Président du conseil supérieur des sports et de la culture de l’Université à Kankan ; Avant d’être à la tête du mouvement des étudiants. Tous ceux qui sont passés par là-bas en mon temps diront que Bantama est une fierté. Je me suis battu corps et âmes pour l’amélioration des conditions de vie et d’études des étudiants », a confié le Ministre Bantama Sow.

A ceux qui pensent qu’il n’a jamais fait d’études supérieures, le Chef du Département des Sports répond : « J’ai été radié de toutes les Universités guinéennes. Je suis venu à Abidjan, je suis venu aux États-Unis où j’ai fréquenté Boston College avant de revenir en 2010 pour occuper le poste de Ministre de la jeunesse et de l’emploi des jeunes. Ensuite, le Président m’a envoyé pour fréquenter la plus prestigieuse au monde, Hayward. J’ai pris des cours pour me permettre de pouvoir gérer », se souvient encore Banatama Sow.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com