Covid-19: "Wo Bavette Sa" le nouveau single du groupe Banlieuzart…

CONAKRY- "Wo bavette Sa" (portez les masques), c’est le titre d’un nouveau single du groupe de rap urbain Banlieuzart en featuring avec d’autres artistes, notamment le rappeur One time.

Le lancement de ce clip vidéo de 4 minutes s’est déroulé, ce mercredi 13 janvier 2021 dans les locaux de l'ambassade des Etats-Unis qui a accompagné financièrement ce projet. L'objectif est de sensibiliser les citoyens sur l’importance du port des masques en cette période de la pandémie de Coronavirus.

Selon la conseillère culturelle et de presse de l’ambassade des Etats-Unis en Guinée, ce projet entre dans le cadre d’une campagne de sensibilisation contre la COVID 19.

« Cette vidéo a reçu le soutien de l’ambassade des Etats-Unis dans le cadre des micro-finances pour lutter contre la coronavirus. C’est une campagne de sensibilisation vis-à-vis de cette pandémie et je remercie le groupe Banlieuzart pour la réalisation de cette vidéo », a affirmé Gaina Davila.

Selon le rappeur Marcus du Groupe Banlieuzart, cette chanson a été initiée pour interpeller les citoyens à ne pas délaisser le port des masques comme l’on constate actuellement.

« On a déjà tout dit sur la chanson. Il faut retenir que la maladie est encore là et le port des bavettes est encore utile. Je pense que c’est une priorité et nous, en tant que leaders d’opinion, on ne peut rester indiffèrent. On pose ce genre d’initiation pour essayer de sensibiliser les citoyens, les ramener à la raison et aussi les amener à porter des bavettes », a déclaré Marcus qui précise avoir accompagné ce projet de FAM (Fondation d’Abdoul M’baye).

