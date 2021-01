Urgent: Souleymane Condé et Youssouf Dioubaté condamnés !

CONAKRY-Le verdict vient tout juste de tomber (peu avant 11h) du côté du tribunal de première instance de Dixinn !

Souleymane Condé et Youssouf Dioubaté, deux opposants au troisième mandat d'Alpha Condé, ont été condamnés ce mercredi 13 janvier 2021, à un an d'emprisonnement ferme et 20 millions d'amande chacun.

La présidente du tribunal a ordonné la restitution de leur véhicule qui était confisqué depuis le jour de leur arrestation.

MM. Condé et Dioubaté étaient poursuivis pour "production, diffusion et mise à disposition d’autrui des données de nature à troubler l’ordre et la sécurité publique".

La Défense a annoncé qu'elle fera appel de cette décision.

Nous y reviendrons.

Depuis le TPI de Dixinn, Oumar Bady DIALLO

Pour Africaguinee.com