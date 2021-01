Plainte de Me Baldé: "Peut-être qu’il a pris de l’alcool", dixit Colonel Zakaria Camara

CONAKRY-Cité à comparaitre le 18 janvier 2021 devant le Tribunal de Mafanco pour « abus de fonction et dégradation des biens privés » suite à une plainte de l’avocat Me Thierno Souleymane Baldé, le directeur national de la Police routière vient de réagir sur Africaguinee.com.

Interrogé sur cette citation directe, le colonel Zakaria Camara répond : «Moi, je ne me reproche de rien. Tout ce qu’il (l’avocat, Ndlr) dit là-bas, moi, je ne suis pas un gars violent. Au contraire, c’est un monsieur à qui j’ai toujours rendu service. Mais, je ne pense pas que sa tête soit réglée. Dans ma vie, je n’ai jamais fait du mal à quelqu’un et je n’ai jamais violenté quelqu’un», a-t-il répondu avant de préciser qu’il répondrait s’il était convoqué.

Lire aussi- Conakry: un haut responsable de la police poursuivi en justice pour "abus"…

«Je peux me faire représenter par mon avocat. Je peux même répondre, il n’y a pas de problème parce que je ne me reproche de rien. Je suis citoyen. Si on m’appelle, je vais partir», a-t-il précisé.

Et d'enfoncer le clou : "Si l’avocat (Me Baldé, ndlr) a eu affaire avec les agents de mon service, mais, chacun est responsable de ses actes. Moi, je n’ai jamais été appelé à Mafanco. Comment je peux refuser à ce que les agents comparaissent ? Je ne suis pas au-dessus de la loi. Peut-être qu’il (l’avocat, Ndlr) a pris l’alcool, je ne sais pas», a martelé le directeur national de la Police.

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 669 91 93 06