Guinée-Covid19 : Une campagne de vaccination des populations en vue...

CONAKRY-Une vaste de campagne de vaccination des populations contre l'épidémie de Coronavirus, est annoncée en Guinée avant la fin du premier trimestre de 2021. L'annonce vient d'être faite par le Dr Sakoba Keita, Directeur Général de l'agence nationale de sécurité sanitaire. L'épidémiologiste précise que la Guinée vise 2.500.000 doses pour vacciner le maximum de guinéens.

Alors que la contamination continue en Guinée et à travers le monde, l'ANSS a élaboré un plan de vaccination dénommé Covax. Pour la phase pilote, 55 hauts commis de l'Etat ont déjà reçu leurs doses de vaccins de Spoutnik V, développé par un laboratoire Russe.

"Il y a eu cette dotation de cinquante-cinq (55) vaccins venus de la Russie que nous avons pu administrer à certains de nos hauts cadres de façon pilote. C'est pour montrer à la population que c’est un vaccin qui pourra nous aider à l’avenir et démontrer aussi l’innocuité en terre guinéenne. En tout lieu, en tout temps, le chef doit montrer l’exemple pour rassurer les populations administrées de sa sincérité et de son éducation avec sa politique", a déclaré Dr Keita.

Les sujets qui ont reçu le vaccin n’ont pas eu des réactions secondaires, précise le DG de l'ANSS. " Il y a beaucoup d'autres demandes, malheureusement on ne peut pas excéder 55 personnes. Ce n’est pas venu pour tout le monde, c’est une vaccination pilote et non une campagne. La véritable campagne on va la mener avant fin premier trimestre 2021 quand on aura une dotation assez importante par le billet des pays amis, de l’OMS et de l’UNICEF", a-t-il annoncé.

Il précise que pour la vaccination, l’OMS a recommandé de prendre à peu près 20% de la population. A titre estimatif, cela fait à peu près 2.400.000 doses de vaccins. "On a demandé des vaccins non seulement à l’OMS par le billet de l’initiative Covax, mais on en a demandé aussi à la Russie et à la Chine. Le plus souvent ce n’est pas ce que tu demandes qu’on te donne, mais nous visons de recevoir au maximum 2.500.000 doses pour vacciner le maximum de guinéens", a précisé Dr Sakoba Keita.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com