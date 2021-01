Guinée : des tractations en cours pour la libération de Chérif Bah et cie…

CONAKRY-Des tractations sont en cours depuis quelques jours pour la libération des opposants incarcérés à la maison centrale. Menées par Dr Faya Milimouno, ces démarches très discrètes, visent à décrisper le climat politique, à travers le relâchement des détenus politiques, a-t-on appris.

Le leader du Bloc Libéral a déjà rencontré le président de l'Assemblée Nationale, des responsables de la mouvance présidentielle mais aussi de l'opposition qu'il a préféré taire les noms.

"Nous sommes en train de continuer à espérer que tous les militants de la société civile et de l’opposition qui sont en prison aujourd’hui doivent recouvrer leur liberté. Nous prenons contact avec les concernés. Pour le moment, je préfère taire les noms de ceux que nous contactons. Mais nous sommes en train de rentrer en contact avec les personnes importantes qui détiennent le Pouvoir pour voir dans quelle mesure la décrispation peut intervenir venant par exemple de la libération des responsables et des militants des organisations de la société civile et des partis politiques", a confié à Africaguinee.com le leader du BL, qui par ailleurs, prêche pour l'ouverture d'un dialogue permettant de remettre la Guinée sur les rails.

Deux mois après l'élection d'Alpha Condé pour un troisième mandat, des centaines de personnes, accusées de délits divers, sont toujours détenus. Les plus emblématiques sont Ousmane Gaoual Diallo, Chérif Bah, Abdoulaye Bah, Cellou Baldé, Etienne Soropogui, arrêté en exécution d'une commission rogatoire.

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com