Dr Diané à Kankan : "Le jour où le Pr Alpha Condé ne sera plus là…"

KANKAN-En tournée de remerciements dans la préfecture de Kankan, le ministre d'Etat en charge des affaires présidentielles s'est exprimé sur l'avenir du RPG (le rassemblement du peuple de Guinée). Dr Mohamed Diané qui a remercié les partisans du parti pour leur mobilisation à l'occasion des élections passées, a déclaré que le PRG ne doit pas connaître le sort du PDG de Sékou Touré ou du PUP de Lansana Conté, deux partis devenus l'ombre d'eux-mêmes après la mort de leurs fondateurs.

"Dans ce premier mandat de la quatrième république, beaucoup de travail doit être fait par le Professeur Alpha Condé. Ces travaux ne peuvent pas être accomplis si les capacités du parti ne sont pas renforcées. On doit tout faire pour que le RPG ne finisse pas comme le PDG. Le président Ahmed Sékou Toure s’est beaucoup battu pour la Guinée et l’Afrique, mais lorsqu’il est mort tout le monde sait aujourd’hui comment est le parti PDG.

Après Sékou Toure, Lansana Conté aussi est venu avec le PUP. En ce temps, tout était PUP, il n’y a pas de choses dont les militants du RPG n’ont pas subi avec le PUP. Mais après le décès du Général Conté, le PUP est presque fini.

Le Professeur Alpha Condé a dit au début de son combat qu’il veut que le RPG soit comme l’ANC, le parti de Nelson Mandela en Afrique du Sud, pour que le jour où il ne sera plus là, que les jeunes et les femmes du RPG soient là pour montrer que le RPG ne peut pas mourir. Aujourd'hui tout le monde sait que le RPG est devenu un grand parti. Nous voulons qu'il soit à l'image de l'ANC en Sud Afrique », a déclaré Dr Mohamed Diané.

Le ministre de la Défense a aussi répondu aux détracteurs du parti au Pouvoir qui disaient que le RPG était mort en Haute Guinée. Selon lui, les résultats des dernières élections ont prouvé le contraire.

"Le président Alpha Condé me charge de vous dire qu’il est content de vous. En 2020 trois élections ont été organisées en Guinée, à savoir : le referendum, les législatives et la présidentielle. Vous savez tous dans quelles conditions se sont passées ces élections. On a dit que vous ne soutenez plus le RPG parce qu’il n’a pas travaillé, mais après toutes ces diffamations vous les militants vous avez honoré le RPG. Pendant toutes ces trois élections, le RPG a toujours franchi la barre des 90% en Haute Guinée. Cela montre que vous êtes dignes et que vous tenez vos promesses, c’est pour cela que le professeur Alpha Condé nous a délégué pour venir vous remercier vous les militants et militantes de Kankan. Vous avez honoré le parti, vous avez honoré Alpha Condé", a-t-il martelé.

Depuis Kankan, Facély Sanoh

Pour Africaguinee.com