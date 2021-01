Construction de l’Echangeur de Kagbelen : début des travaux de démolition des emprises

CONKRY-Dans le cadre de la réalisation du projet de reconstruction et de réhabilitation des voiries urbaines et construction des échangeurs de Kagbelen et de KM36 à Conakry, le département des Travaux Publics informe les usagers et les riverains, que les opérations de démolition des bâtiments se trouvant dans la limite d’emprise du projet de construction de l’échangeur de Kagbelen ont démarré ce Mardi 12 Janvier 2021.

Ces opérations concernent notamment les habitations illégales et les kiosques.

Les travaux s’effectueront dans le respect des clauses du contrat et toucheront toute la zone couverte par le projet. Des dispositions sont prises pour l’indemnisation des personnes affectées par le Projet.

Ces travaux sont réalisés par l’entreprise CBITEC et le financement est compris dans l’accord-Cadre Chine Guinée.

Le Ministère des Travaux Publics s'excuse auprès des usagers et des riverains, des éventuels désagréments qui seront causés pendant la réalisation desdits travaux.