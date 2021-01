Les travailleurs de la Pharmacie Centrale disent « Merci » au Président Alpha Condé à travers leur DG Dr Moussa Konaté

CONAKRY- Ce fut une surprise pour le Dr Moussa Konaté. Le Directeur Général de la Pharmacie Centrale de Guinée a été honoré ce samedi 9 janvier 2021 par les travailleurs de cette entreprise.

Sur fonds propres, les travailleurs de la Pharmacie Centrale de Guinée-SA ont organisé une cérémonie en l’honneur de celui qui dirige leur centrale d’achats depuis quelques années. En lieu et place des traditionnels vœux de nouvel an, le personnel de la PCG ont voulu rendre un hommage à Dr Moussa Konaté ; Et à travers lui, le Chef de l’État, le Professeur Alpha Condé.

Ils étaient nombreux les invités. Des hauts cadres du Ministère de la Santé aux responsables de certaines structures sanitaires. Ils étaient aussi là. Les partenaires techniques et financiers de la Pharmacie Centrale de Guinée SA.

De 2010 à 2020, de nombreuses réformes ont été opérées au sein de la centrale d’achats guinéenne. Grâce au soutien et à l’implication personnelle du Président Alpha Condé, la PCG a changé de statut. Désormais, la centrale d’achats guinéenne est une Société anonyme publique. Elle a été recapitalisée grâce à l’engagement personnel du Président Alpha Condé qui a fait du secteur de la santé une des priorités de sa gouvernance.

Depuis 2011, Dr Moussa Konaté et son équipe ont réussi à hisser très haut le drapeau de la PCG. De nos jours, les performances de la centrale d’achats guinéennes constituent un cas d’école dans la sous-région.

Labila Sagno, Directeur général adjoint de la PCG-SA a au cours de son intervention, magnifier les efforts louables du chef de l’État guinéen dans sa vision à accompagner cette centrale d’achat depuis son avènement au pouvoir en Guinée.

‘’La cérémonie qui nous réunit ce soir, a pour but de manifester la reconnaissance de la pharmacie centrale à l’endroit du président Alpha Condé pour son soutien sans faille à la centrale d’achat de la République de Guinée. (…). Nous voudrons saisir également cette occasion pour rendre un vibrant hommage aux cadres qui se sont illustrés par leur leadership, leur engagement dans l’amélioration de la performance de la centrale d’achat depuis sa création en 1939 », a souligné Dr Labila Sagno, Directeur général adjoint de la PCG-SA.

« Nous avons célébré un homme qui est notre guide, qui est notre coach. Dr Moussa Konaté est notre guide éclairé. Grâce à lui, aujourd’hui la PCG n’est plus ce qu’elle était. C’est pourquoi nous avons tenu à organiser cette cérémonie en son honneur. Et à travers lui, dire également merci à Monsieur le Président de la République, le Professeur Alpha Condé, qui a bien voulu placer sa confiance en sa personne », a renchéri Laye Karamo Diané, le Directeur des ressources humaines de la Pharmacie Centrale de Guinée SA.

Le Chef de la délégation syndicale de la PCG, après avoir remis un tableau d’honneur au Dr Moussa Konaté, a rendu un vibrant hommage à celui qui dirige cette centrale d’achats depuis quelques années.

« Le personnel de la Pharmacie Centrale de Guinée SA m’a chargé de vous dire qu’il est fier de vous », a notamment lancé Dr Adama Bakary Keita.

Au cours de cette cérémonie riche en émotion, tous les anciens Directeurs Généraux de cette entreprise étatique qui s’occupe désormais de tous les marchés de l’État liés à l’acquisition de médicaments, ont été honorés. Chacun a eu droit à un tableau d’honneur pour les nombreux services rendus à la centrale d’achats guinéenne. Les anciens membres du Conseil d'Administration de la PCG ont eu droit aux mêmes honneurs.

En prenant la parole, le Directeur Général de la Pharmacie Centrale de Guinée SA, a tout d’abord fait part de sa surprise suite à l’organisation de la cérémonie. Dr Moussa Konaté dira par la suite qu’il y a eu certes eu des résultats très encourageants au sein de l’entreprise durant ces dernières années ; Mais que le mérite et tout le mérite revient au Président Alpha Condé qui n’a ménagé aucun effort pour soutenir la Pharmacie Centrale.

« Mon premier propos s’adresse à l’ensemble des travailleurs de notre centrale d’achats auxquels j’exprime mes vifs remerciements pour l’organisation de cette cérémonie. Les différentes personnes qui se sont succédées au niveau de ce pupitre ont parlé des résultats obtenus ces dix dernières années. Il est vrai qu’il y a eu de bons résultats ; Je dirais même une prouesse dans le secteur pharmaceutique public. Mais ce bilan n’est point mon œuvre à moi seul. J’ai réussi, j’allais dire nous avons réussi parce qu’il y a eu une vision, un chemin balisé par un homme qui a consacré sa vie à son pays, je veux parler du Professeur Alpha Condé. Aujourd’hui la PCG est une fierté en Afrique », a indiqué le Dr Moussa Konaté qui a invité ses collègues à tout mettre en œuvre pour continuer à mériter la confiance du Chef de l’État.

BAH Boubacar Loudah

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 13