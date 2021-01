Conakry-Route Le Prince : le pire évité de justesse ce lundi à Koloma…

CONAKRY-Le pire a été évité de justesse ce lundi 11 janvier 2021, à Koloma. Un accident de la circulation est survenu cet après-midi sur la route le Prince, non loin du camp carrefour, dans la commune de Ratoma. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais il y a eu plusieurs blessés dont un cas grave. Les véhicules accidentés ont été endommagés.

L'accident a été causé par une collision provoquée par un taxi qui avait à son bord 4 passagères. Le chauffeur qui roulait au bord du trottoir a fini par perdre le contrôle de sa voiture. Il est allé cogner un autre taxi qui venait à sa droite. Les deux engins ont fait un tonneau avant de se renverser dans le caniveau.

Plus de peur que du mal car, les deux chauffeurs ainsi que leurs passagers sont sortis indemnes de l’accident survenu sur une route où le trafic est dense. Toutefois, un des passagers a perdu ses incisives, d’après le témoignage d’un des chauffeurs.

« Je quittais Bambéto en partance vers Cosa. En cours de route, un Renault 19 est venu derrière moi, je lui ai cédé le passage. Il ne m’a pas doublé en cet instant. Dès que j’ai voulu accéléré, il a foncé. Il m’a cogné par le côté passager. J’ai perdu l’équilibre et je suis venu cogner un autre Renault et on s’est tous renversés. Le véhicule qui m’a cogné par derrière ne s’est pas arrêté. J’avais quatre passagères, elles ont eu des blessures légères. Pour l’autre chauffeur que j’ai cogné, un de ses passagers a perdu des incisives. Heureusement qu'il n'y a pas eu de pertes en vie humaine, mais on a frôlé le pire », a relaté Bah Mamadou Thierno, chauffeur rescapé de l’accident.

Au moment où nous quittions les lieux, les agents de la police routière étaient déjà sur les lieux pour rétablir la circulation et faire le constat.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664-72-76-28