Mines-Affaire AGB2A : les faits au-delà des commentaires…

CONAKRY- C'est une affaire de justice qui fait grand-bruit depuis quelques jours. La société minière Alliance Guinéenne de Bauxite, d’Alumine et d’Aluminium (AGB2A) fait parler d'elle. De quoi s'agit-il ?

Une convocation et une ordonnance de saisie d'une cargaison du navire Prosper Sunwaito, sis au quai du port de Boffa ainsi que toutes autres quantités de bauxites provenant de l’exploitation des mines des sociétés Axis et Gbt exploitées par AGB2A, ont été émises par un juge d’instruction du nom de M. Sékouba Condé. Les deux actes du juge datent respectivement des 5 et 6 janvier.

Mais après les clarifications apportées par M. Claude LORCY, le Directeur Général de la société minière AGB2A, avec ses avocats, le juge est revenu sur sa décision. Toute la polémique est partie de là, certains parlant même de pression politique exercée sur le juge. Or, selon le patron de AGB2A, rien n'en est.

L'accusateur est l'un des actionnaires minoritaires d’AGB2A. Selon les explications du Directeur Général de AGB2A, ce partenaire (SD Mining) dispose de 42% d’actions au sein sa société minière

« Il nous accuse parce qu’ils voudraient contrôler la commercialisation de la bauxite et cela ne peut être le cas. On a créé cette société avec des partenaires chinois. Les actionnaires majoritaires de SD Mining sont ici avec nous. Depuis nos débuts, nous n’avons vendu que deux bateaux et nous sommes à notre troisième bateau qu’on a failli perdre parce que notre client a pris peur pensant que son bateau allait être saisi à la suite de cette plainte », a expliqué le Directeur Général de AGB2A.

Evoluant à Boffa, cette société minière développe et produit une bauxite métallurgique de haute qualité. Son crédo est d'être une société minière guinéenne, productrice de bauxite de premier plan reconnue sur le marché mondial, en apportant des innovations et en étant capable de contracter de manière pérenne avec les raffineries. AGB2A s'engage aussi à protéger la santé et le bien-être de ses employés et l'environnement dans les communautés où elle évolue.

Selon le patron de AGB2A, tous ces problèmes ont été soulevés par des actionnaires minoritaires qui sont "mécontents". « Ils sont mécontents parce qu’ils considèrent qu’ils devaient avoir la commercialisation qui n’avait jamais été négociée. On a juste négocié un accord de partenariat simple, ils ont 42% des parts. C’est ce qui leur permettra d’avoir des bénéfices sur la base de ce pourcentage quand la société aura fait face à tous ses engagements et dégagera des profits. Mais le 5 janvier dernier, on reçoit une convocation du tribunal qui nous demandait de nous présenter le 18 janvier 2021 sans nous dire le motif de la plainte. Et le 6 janvier 2021, on a reçu l’ordonnance de saisie du bateau qu’on est en train de charger. Pour nous, c’était catastrophique. Je dois vous dire qu’il n’y a eu aucune intervention magique derrière. Ce sont nos avocats qui sont partis au tribunal pour expliquer ce qui s’est réellement passé. Après analyse de nos explications, le juge est revenu sur sa décision. On doit maintenant se présenter, comme prévu, le 18 janvier 2020 devant le juge », a-t-il précisé.

Depuis l’implantation de cette société minière en Guinée, elle participe au développement de communautaire. A Boffa où elle exploite la bauxite, cette société finance plusieurs écoles et facilite l’accès aux soins des citoyens.

« AGB2A est une société minière guinéenne, cela fait deux ans qu’elle existe. C’est une société qui vient de démarrer, elle a une capacité de production limitée. A date, elle a exporté deux fois 200 mille tonnes de bauxite. Basée à Boffa, elle emploie 433 guinéens. Elle soutient l’éducation, la santé dans la zone de Boffa. Nous finançons actuellement 10 professeurs et équipons les classes des villages situés dans notre zone d’activité pour que les enfants puissent étudier », explique le Directeur Général de AGB2A. « L’éducation des jeunes est une préoccupation fondamentale pour la société ».

AGB2A est une société minière basée en Guinée. Elle produit l'une des meilleures bauxites de qualité métallurgique du pays. AGB2A utilise un processus d'enrichissement à sec impliquant le concassage et le criblage du minerai. Il s'agit du premier projet en Guinée à valoriser le minerai de bauxite sur le site minier de cette façon, ce qui permet l’exportation d’un minerai de haute qualité. Les premiers acheteurs ont confirmé qu'il s'agit d'une bauxite idéale pour la raffinerie d'alumine à basse température.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023