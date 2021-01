Guinée : Pourquoi Cellou n'accepte pas Alpha Condé comme Président ?

CONAKRY-Alors qu'il continue de "revendiquer" sa victoire à l'élection présidentielle du 18 octobre dernier, le leader de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) vient d'expliquer pourquoi il refuse "d'accepter Alpha Condé comme président".

"Accepter Alpha Conde comme Président revient à se rendre complices de l’assassinat de la democratie et de l’Etat de droit dans notre pays.

Accepter Alpha Conde comme président revient à admettre que le pouvoir ne s’obtient dans notre pays que par la ruse et par la force et non dans les urnes.

Accepter Alpha Conde comme président revient a renoncer a notre conviction qu’un processus transparent, juste et équitable est le meilleur moyen d’accéder au pouvoir ", a tranché le leader l'UFDG alors que dans son propre camp, certains appellent de voir et d'accepter la réalité d'en face.

C'est le cas de Sorel Bangoura qui a fait observer récemment que Alpha Condé, a été reconnu par la communauté internationale.

Bien que ses "marges de manœuvres" soient réduites face à Alpha Condé, le leader de l'UFDG ne baisse pas les armes.

Il promet de poursuivre la lutte pour la reconnaissance de sa "victoire" et obtenir la libération des responsables de son parti, qui sont incarcérés à la maison centrale de Conakry.

A suivre…

Africaguinee.com