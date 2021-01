Guinée : "l'après Alpha Condé" est-il à l’ordre du jour au RPG ?

CONAKRY- L'après Alpha Condé est-il à l'ordre du jour au RPG-arc-en-ciel ? Le Chef de l'Etat qui vient d'entamer un sextennat, n'a pas encore clarifié son avenir à la tête de l'Etat guinéen. La constitution votée le 22 mars dernier, lui permet de rester possiblement, au pouvoir jusqu'en 2032.

Le dirigeant guinéen garde encore le contrôle sur son parti le RPG arc-en-ciel. En Guinée, c'est une tradition, les présidents en exercice, disparaissent quasiment avec leur formation politique. En sera-t-il de même avec le RPG Arc-en-ciel ? Le parti présidentiel prépare-t-il le terrain pour éviter le sort du PDG ou du PUP ?

Interrogé par Africaguinee.com, le secrétaire général du RPG Arc-en-ciel a précisé que l'après Alpha Condé, n'est pas à l'ordre jour au sein du parti.

"On ne peut pas parler de l’après Alpha Condé parce qu’il a toujours son pied à l’étrier. Il faut attendre. En politique, on ne fait pas le charlatan, on observe et on déduit. Je crois que ce n’est pas le moment. C’est trop tôt pour parler de ça", a tranché Saloum Cissé.

A suivre…

