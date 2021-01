Fermeture des frontières : la nouvelle révélation de Madifing Diané…

LABE- Le gouverneur de la région administrative de Labé a fait des révélations ce vendredi 8 janvier 2021, sur la fermeture des frontières. Madifing Diané qui s'exprimait lors d'une cérémonie officielle à Labé est longuement revenue sur les raisons de la fermeture des frontières terrestres avec le Sénégal, la Guinée Bissau, entre autres. Il révèle que la "menace" était telle, qu'il fallait agir dans l'urgence pour protéger le pays.

Le premier responsable de la région Labé n'a pas manqué de flétrir les violences politiques qui ont secoué cette région en 2020. Il annonce que les frontières seront bientôt rouvertes, car selon lui, l'accalmie revient progressivement dans la région. Madifing Diané a toutefois laissé entendre que les querelles politiques ont entrainé une augmentation du taux de la pauvreté dans la région. Extraits.

"J’ai écouté avec beaucoup de joie la déclaration du secrétaire général du syndicat de Labé. Il a dit vrai. Les travailleurs ont lourdement souffert pendant l’année 2020 et continuent à souffrir. Il a évoqué des questions essentielles que sont par exemple la fermeture de nos frontières. La fermeture de nos frontières n’a pas été imposée. C'est parce qu’il fallait le faire. C’était une nécessité obligatoire pour la protection de la population de cette région et les populations guinéennes. Tellement que la menace qui pesait sur notre pays était réelle, ce qui a amené les autorités à fermer les frontières. Mais je peux vous assurer que sa réouverture ne prendra pas du temps parce qu’aujourd’hui on se réjouit très sincèrement qu’il y ait l’accalmie. Progressivement elle s’installe dans la région.

Les choses n’ont pas été faciles, le taux de pauvreté de cette région depuis 3 mois est passé à 70%. Un peu plus de 2 ans avant mon arrivée, ce taux était de 65%. On s’attendait à une amélioration dans la lutte contre cette pauvreté. Mais il se trouve que la pauvreté a augmenté de 5 points. Cela s’explique aisément par le fait que cette région s’est particulièrement installée dans des querelles politiques. Une querelle qui s'est exprimée avec la plus grande violence. Les atouts des activités génératrices de revenu pour les travailleurs ont été gelés. Et en finalité, on s’est vu dans l’obligation de fermer les frontières sur l’axe du Sénégal, de la Guinée Bissau et même du Mali. Cette réalité a aussi augmenté la souffrance de la population.

Quand Dieu vous confie une population, ce n’est pas pour attendre des applaudissements, des honneurs ou tout autre mais de la responsabilité. Cette responsabilité, c’est de vous apporter le meilleur pour votre protection et une amélioration de vos conditions de vie. Je le dis du fond du cœur : celui qui vous parle aime cette région, il (gouverneur ndlr) aime cette population comme son être. Vous devez tous accepter. Les querelles politiques sont inutiles et dangereuses.

Beaucoup qui sont dans l’assistance ont vu le PDG et son leader traverser et puis sortir. Nous étions tous militants du PDG, aujourd’hui on ne dit pas qu’il n’y a pas de militants de PDG mais ils sont très peu. Le PDG relevé par le CMRN et le PUP nous l’avons vu rentrer et sortir. Dans cette région du Fouta, nous avons vu le PRP (premier parti de Siradiou Diallo ndlr) il a fait son temps. Aujourd’hui on ne parle même plus de ce parti. Aujourd’hui nous avons vu le RPG rentrer par la première porte, il est dans la case. Que Dieu nous donne bonne sortie.

Inutile de saccager vos biens, de casser vos ressources, de vous piétiner pour des questions politiques, c’est inutile. La région du Foutah, Dieu vous a doté des plus grandes richesses naturelles avec une population généreuse et attentive aux questions essentielles. La lutte politique est inutile. L'essentiel est ailleurs : c’est la lutte contre la pauvreté (…) Une opposition politique doit participer à la lutte contre la pauvreté aux côtés du parti au pouvoir. Mais s’installer dans les querelles, il est évident qu’on va se piéger, la population va en souffrir".

Propos recueillis par Alpha Ousmane Bah

Pour africaguinee.com