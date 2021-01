Assimi Goita, tombeur d'IBK chez Alpha Condé: les dessous d'une visite…

CONAKRY- Le colonel Assimi Guoita, tombeur d'Ibrahim Boubacar Keita, l'ami d'Alpha Condé est à Conakry ! Le putschiste malien a atterri dans la capitale guinéenne dans la soirée de ce jeudi 7 janvier 2021. Il a été accueilli à l'aéroport international de Conakry Gbéssia par le ministre de la défense nationale, Dr Mohamed Diané.

Au lendemain du "coup d'Etat" du 18 août 2020 qui a précipité la fin du règne d'IBK, le président Alpha Condé était l'un des Chefs d'Etat, les plus radicaux vis-à-vis de la junte malienne. Mais le dirigeant guinéen a pondéré le ton, depuis l'enclenchement du processus de la transition. Lors de son investiture, le président de la transition Bah Ndaw était à Conakry. A propos de la visite du Colonel Assimi Goïta, ce dernier a précisé qu'il est en Guinée sur invitation du président Alpha Condé.

Cette visite sera fondamentalement axée sur des questions sécuritaires. Plongé dans une crise multidimensionnelle depuis 2012, le Mali peine à sortir la tête de l'eau. Une crise politique est venue se greffer à d'autres qui étaient déjà endémiques. Fragilisé par des attaques Djihadiste et heurts sanglants entre communautés, notamment entre Dogon et Peulh, le Mali est devenu un Etat fragile dont une grande partie du territoire échappe à son contrôle. Tout le Nord du pays est sous surveillance l'ONU. La Guinée a un effectif de d'environ 850 soldats basé à Kidal.

Lire aussi- Urgent: les dirigeants de la Cédéao lèvent l'embargo sur le Mali…

"Je suis là dans le cadre d’une visite de travail et sur invitation de Son Excellence professeur Alpha Condé. D’abord je tiens à transmettre les salutations sérieuses de Son Excellence Ba N'daw à son frère le professeur Alpha Condé. Et pour le remercier de son engagement personnel pour la sortie de crise au Mali. Ensuite échanger avec lui notamment sur les questions d’ordre sécuritaire. Telle est la raison de ma visite ici en Guinée", a expliqué le vice-président de la transition malienne.

"La Guinée et le Mali, ce sont deux pays frères et nous allons toujours œuvrer ensemble sur le plan de la sécurité, sur le plan social et économique. C’est réellement une satisfaction pour moi d’être en Guinée car j'ai des camarades de promotion ici en Guinée. La Guinée et le Mali c’est la même population, c’est la même société. Je me réjouis d’être ici", a-t-il indiqué le Colonel Assimi Goita.

A suivre...

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 666134 023