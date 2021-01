Arrêt sur image-Alpha Condé-Macky Sall : vers la normalisation des rapports?

ACCRA- C'est sans doute l'une des images du jour ! Elle nous provient de la capitale ghanéenne où une kyrielle de Chefs d'Etat a assisté ce jeudi 7 janvier 2021 à la cérémonie d'investiture de Nana Akuffo Addo.

Les présidents guinéen et sénégalais qui sont dans une sorte de "guerre froide" se sont croisés à Accra. Si à Ouagadougou le 28 décembre dernier, ils étaient "distants" l'un de l'autre, aujourd'hui ce n'était pas le cas. Alpha Condé et Macky Sall, se sont salués aux coudes, sous les regards de leur hôte commun, le président Addo. Coronavirus oblige, exit les poignées de mains. Mais le cliché a un caractère inédit dans le contexte actuel.

En effet, Conakry et Dakar entretiennent des rapports froids depuis plusieurs mois. Soupçonnant trois de ses voisins (dont le Sénégal) de servir de base arrière pour déstabiliser la Guinée, Alpha Condé a fermé unilatéralement les frontières terrestres guinéennes.

Cette décision très controversée prise il y a désormais quatre mois, reste toujours en vigueur, en dépit de nombreux appels demandant sa levée. Macky Sall avait brillé par son absence à Conakry, le 15 décembre dernier, lors de l'investiture d'Alpha Condé pour un troisième mandat.

Mais ce jeudi, Nana Akufo Addo, actuel président en exercice de la conférence des chefs d'Etat de la CEDEAO, a manifestement tout préparé pour favoriser ce "rapprochement". Pour l'heure la grande inconnue reste à savoir ce qu'ils se sont dit. Peut-être que dans les prochains jours, on pourrait assister à un début de normalisation les relations entre Conakry et Dakar. Qui sait ?

