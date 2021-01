Guinée-Exclusif: Cellou Dalein Diallo demande la "réouverture des frontières"

CONAKRY-Cellou Dalein Diallo, le principal opposant guinéen a interpelé les autorités sur les conséquences désastreuses de la fermeture prolongée des frontières terrestres. Interrogé sur ce sujet de polarise les débats, le leader de l'Union des Forces démocratiques de Guinée (UFDG) a plaidé pour leur réouverture.

"Je souhaite la réouverture des frontières parce que leur fermeture contribue à renchérir le coût des produits. Le commerce transfrontalier est très dynamique dans ce pays. Naturellement il y a la réexportation à partir de la Guinée, il y a la réexportation à partir de la Sierra-Leone, le Sénégal, il y a les transits qui passent par la Gambie, le Sénégal et la Sierra-Leone.

Je pense qu’il y a cette liberté de mouvement des personnes et des biens au sein de l’espace CEDEAO et au sein de la Mano-River Union, de l'OMVS (organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal) et de l’OMVG (organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie)", a déclaré l'ancien premier ministre.

A la veille de l'élection présidentielle du 18 octobre, la Guinée s'est barricadée avec trois de ses voisons (Sénégal, Guinée Bissau, Sierra Léone). La raison invoquée par Conkary, était liée à des vélléités de déstabilisation ourdies depuis ces trois pays. La fermeture prolongée des frontières a été dramatique pour de nombreux commerçants, agriculteurs, mais aussi chez les transporteurs routiers. A date selon nos informations, plus de 250 camions sont bloqués à la frontière entre la Guinée et le Sénégal.

"Il faut restaurer cette liberté de circulation des personnes et de leurs biens au sein de ces zones. La fermeture des frontières est vraiment contraire aux dispositions de la CEDEAO. Et cela contribue naturellement à détériorer les conditions de vie des populations, et ça contribue à mettre en faillite les petites PME du secteur informel qui vivaient de ce commerce transfrontalier", a interpelé Cellou Dalein Diallo".

