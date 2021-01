Faya tacle Cellou et cie : " Ils ont adoubé consciemment le 3e mandat d'Alpha Condé…"

CONAKRY- L'opposition se divise en Guinée au lendemain de la réélection d'Alpha Condé pour un troisième mandat. Si certains affichent une ouverture à dialoguer avec celui qu'ils ont combattu hier avec hargne, d'autres par contre adoptent la fermeté. Ce "bras de fer", réveille querelles au sein de l'opposition.

Dr Faya Milimouno qui se dit favorable au dialogue, n'a pas manqué de fustiger l'attitude de certains de ses pairs de l'opposition qui ont pris part à l'élection présidentielle du 18 octobre. Même s'il s'est abstenu de citer de nom, le leader du BL faisait allusion à Cellou Dalein Diallo, Abdoul Kabélé Camara, Ousmane Kaba, qui ont compéti le 18 octobre. Selon Dr Faya, ces derniers ont adoubé le 3è mandat.

"Il est temps de nous arrêter et de faire une introspection sans complaisance et avoir le courage de reconnaître que cette crise résulte des mauvais choix et de mauvaises décisions du gouvernement et de la classe politique toute entière. Car, si certains d'entre nous ont donné un coup de pouce au régime dans ses dérives en participant aux consultations menées par la primature et aux élections du 22 mars, d'autres ont adoubé consciemment le 3e mandat d'Alpha Condé en se prêtant élégamment au jeu du pouvoir dans l'échéance du 18 octobre, dont l'issue était connue de tous les acteurs", fustige Dr Faya Milimouno.

Le leader du Bloc Libéral admet que l’opposition et la mouvance ont échoué à faire de la Guinée un modèle de démocratie. "Malgré tous les sacrifices consentis, une nouvelle constitution controversée et un nouveau président de la République issu d’un scrutin désavoué par une bonne partie des Guinéens sont aujourd’hui en place. Nous ne pouvons plus continuer à ignorer ce nouveau contexte (…) C'est pourquoi, au Bloc Libéral, nous avons analysé objectivement la situation et pris acte du nouveau contexte de notre pays en s’engageant dans la voix de la pacification du pays et du dialogue inclusif afin que les Guinéens connaissent enfin la quiétude dans l’espoir d’un développement et de la prospérité partagés", précise Dr Faya Milimouno.

