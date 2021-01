Conakry : la colère monte dans certains quartiers, des manifestations en vue…

CONAKRY-La colère monte dans certains quartiers de la banlieue de Conakry. Plongés dans le noir depuis plusieurs semaines, les citoyens des zones concernées entendent faire part de leur agacement face à cette situation qui perdure. C'est le cas dans certains secteurs du quartier Sonfonia.

Depuis près d'un mois, la lumière a disparu dans de nombreux foyers de ce quartier. Ce mardi 5 janvier 2021, des manifestations sporadiques ont éclaté d'ailleurs, avant d'être vite maîtrisées. De petits mouvements similaires auraient même été signalés vers Entag.

"Depuis trois semaines, nous n'avons pas le courant. On ne sait la cause. Hier soir, le courant a fait un signal de quelques secondes avant de couper. Nous n'avons pas la lumière. On en souffre beaucoup. Franchement, notre patience a atteint ses limites. Ce soir, certains sont sortis pour exprimer leur ras-le-bol, mais vu qu'à chaque coin de rue, il y a un pickup de la police ou de la gendarmerie, elle a vite été dispersée. Mais demain, tout le monde veut sortir manifester parce qu'on n'en peut plus", a confié à Africaguinee.com, un citoyen du quartier Sonfonia.

