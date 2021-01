Sécurité renforcée autour de Baidy ? Le "vrai du faux"…

CONAKRY-La sécurité a-t-elle été renforcée autour de Baidy Aribot, deuxième vice-gouverneur de la Banque Centrale ? Voici le vrai du faux dans cette histoire.

Après vérification, il s'est avéré qu'aucun dispositif sécuritaire supplémentaire n'a été déployé autour de l'ancien député de Kaloum.

Le deuxième vice-gouverneur de la Banque centrale aurait même été surpris d'apprendre qu'il y a un renforcement de la sécurité auprès de lui.

M. Aribot qui a participé à un match de Gala ce dimanche se préoccupe de ses douleurs musculaires et non des spéculations ressassées çà et là, nous a expliqué un de ses proches.

"Il n'y a rien, ce ne sont que des rumeurs", précise notre source.

Focus Africaguinee.com