Guinée : Alpha Condé a-t-il "refusé" la démission de Kassory ?

CONAKRY-Le Président Alpha Condé a-t-il refusé la "démission" du Premier Kassory Fofana ? Alors que cette rumeur se propage dans un contexte où les guinéens sont dans l'attente de la formation du prochain gouvernement, un proche de l'actuel locataire du petit Palais de la Colombe, interrogé par Africaguinee.com, a apporté un "démenti".

"C'est archi faux, c'est du n'importe quoi. Si tel était le cas, il y aurait eu une communication officielle", a précisé à notre rédaction un des conseillers du Premier ministre.

A la veille de la formation du nouveau gouvernement, les spéculations vont bon train en Guinée. Si la démission de Kassory Fofana et de son équipe est attendue, une inconnue demeure. Quand va-t-il démissionner ? Sera-t-il reconduit ou pas ?

Alors que l'attente devient longue, Alpha Condé maintient toujours le "suspens". Or, seul lui détient cette réponse. Dans son adresse à la nation à l'occasion du nouvel an, le Chef de l'Etat a été très clair par rapport à ceux qui alimentent les spéculations dans la cité à l'orée de la formation du prochain gouvernement.

"Les spéculations dans la cité et les manœuvres de toutes sortes de prétendus faiseurs de roi et influenceurs du microcosme n’inspirent pas mes décisions et me laissent indifférents. Je n’ai pas été élu pour servir la cause d’une élite, mais pour répondre aux aspirations légitimes du peuple de Guinée qui se résument à une gouvernance plus équitable, judicieuse et vertueuse", a-t-il tranché.

A suivre…

