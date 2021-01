Dialogue avec Alpha Condé : Une clarification de taille du parti de Cellou…

CONAKRY- Le parti union des forces démocratiques de Guinée est-il ouvert à un dialogue avec le pouvoir d'Alpha Condé ? Le sujet défraie la chronique dans la cité. Face à la persistance de la controverse, la principale formation politique de l'opposition en Guinée, a tranché.

"La seule question qui mérite l'attention de l'UFDG à date pour un quelconque dialogue c'est la reconnaissance de la victoire de Cellou Dalein Diallo à l'élection présidentielle du 18 octobre", a précisé ce lundi 4 janvier 2021 dans la soirée le vice-coordinateur de la cellule de communication de l'UFDG.

Cette question est un "préalable", non négociable précise Joachim Milimouno. "Toutes les autres questions sont subsidiaires. Le Président Cellou a, à plusieurs occasions, rappelé qu'il n'est pas prêt à ramper pour négocier la libération des responsables politiques arbitrairement détenus ou encore la libération de notre siège et de nos bureaux. Donc si main tendue et dialogue il y en a, l'UFDG ne se sent pas concerné pour l'instant", a indiqué ce responsable de l'UFDG.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

