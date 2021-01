Fin tragique pour Hassimiou Bah : le laborantin tué dans un accident à 6 jours de son mariage…

CONAKRY-Un accident tragique de la circulation a causé la mort d'un jeune laborantin ce dimanche 03 janvier 2021, à Koloma. La victime s'appelle Mamadou Hassmiou Bah. Agée environ de 25 ans, il a trouvé la mort ce matin dans un accident de la circulation, à six jours de son mariage qui devrait être célébré le vendredi prochain.

« C'est un dépôt de corps qu'on a reçu. Quand on a fait la consultation, il y avait une forte contusion à la phase thoracique et une fracture. Vraisemblablement il y avait un saignement à l'intérieur (…) Après 30 minutes d'observation on a confirmé le décès», explique le médecin.

Le jeune laborantin était dans des courses pour une réunion de ressortissants de son village dont il était membre, a-t-on appris. Il avait un registre de recouvrement dans lequel figuraient des noms des membres de son association.

“ On a fouillé son téléphone et on est tombé sur le numéro d'un ses parents. On a aussi trouvé un registre et un sac noir qui lui appartenait. Le jeune était en partance pour une réunion. Apparemment, il était chargé de faire le recouvrement. On a informé ses parents qui sont aussitôt venus. Le jeune travaillait aussi avec la Croix-Rouge. Un de leurs éléments est même à notre secours” ajoute le médecin Guilavogui.

Il précise que l'accident aurait été provoqué par l'entêtement de la deuxième victime qui, d'après le médecin serait le conducteur du véhicule accidenté.

« D'après certains témoins, il paraitrait que le chauffeur du personnel a percuté un motard vers Cosa et il a refusé de s'arrêter. Il était donc pourchassé par des motards. C'est en roulant dans le quartier qu'il est entré en collusion avec un autre taxi par derrière. Le choc a été violent mais le chauffeur, lui, sa vie n'est pas en danger» a-t-il précisé.

La victime, en plus d'être laborantin et membre de la Croix-Rouge, était dans les préparatifs de son mariage, prévu le vendredi, d'après le médecin.

«Le jeune qui est décédé là son mariage était prévu le vendredi. C'est une perte immense pour toute une famille, la société et toute la nation surtout que c'est un laborantin. C'est pourquoi nous devons sensibiliser les conducteurs d'engins, les piétons, de faire très attention sur la route », conseille Dr Pile Guilavogui.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com