Dr Faya : "Ce que je propose à Alpha Condé…"

CONAKRY-A la veille du remaniement ministériel attendu, l'opposant Dr Faya Milimouno, désormais favorable à un dialogue avec Alpha Condé, vient de faire des propositions au chef de l'Etat pour sortir la Guinée de l'impasse politique dans laquelle elle est engluée depuis des années.

Jadis intraitable avec l'actuel président qui vient d'être réélu pour un troisième mandat qu'il a combattu, le leader du Bloc Libéral invite et interpelle le Président de la République à :

Mettre en place un groupe technique, composé des personnalités aux valeurs incontestables, choisit parmi toutes les forces vives de la nation, pour travailler sur la feuille de route afin de mettre en place un cadre de dialogue inclusif, devant être animé par des personnalités connues pour leur probité morale et intellectuelle;

Amorcer un véritable processus de réconciliation nationale à travers la mise en place d’une Commission Vérité et Réconciliation ;

Mettre en place des institutions fortes, indépendantes et impartiales, capables de freiner des projets et politiques contraires à la constitution et aux lois de la République et, surtout, capable de destituer le Président de la République en cas de manquement et de haute trahison ;

Réformer totalement les secteurs clefs de l’Etat à commencer par celui de la justice et de la santé ;

Respecter des calendriers électoraux selon la loi et les faire respecter par tous les acteurs ;

Redonner à la CENI une véritable indépendance en la transformant en une CENI technique avec un conseil d’administration et en faisant d’elle la seule et unique institution nationale de gestion des élections en République de Guinée ;

Retirer définitivement le Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD) et les structures déconcentrées de l’Etat dans la gestion des élections en Guinée ;

Doter le pays d’un état civile fiable et d’un adressage physique de tout le bâtit public et privé pouvant rendre possible l’extraction d’un fichier électoral propre.

"La Guinée ne peut plus continuer à vivre dans un état de chaos perpétuel. N’ajoutons pas une crise à la crise, car le pays se relève déjà difficilement des conséquences de la COVID-19. L’État et la classe politique guinéenne ont besoin de se réinventer. En clair, il faut rompre avec le système et les manières de faire actuels pour adopter un autre mode de gouvernance et d’actions politiques basées sur la justice et les valeurs démocratiques. D’où l'importance, pour les différentes autorités et leaders politiques, d'initier et de s’engager dans des réformes efficaces et indispensables afin de faire face aux profondes mutations de notre société pour l’émergence d’une Guinée nouvelle", s'est défendu l'opposant.

Dr Faya Milimouno annonce que son parti "s’engage à continuer ce combat et entend réussir ce noble pari des changements que nous comptons apporter sur l’échiquier politique guinéen".

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com