Koundouno prévient : “Un dialogue avec un despote est une peine perdue…"

CONAKRY-Alors que de nombreux opposants dont Sidya Touré, affichent désormais une ouverture envers Alpha Condé, qui vient d'entamer un sextennat, le Responsable des stratégies et planification du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC), a fait un avertissement. Sékou Koundouno prévient qu'il ne sert à rien de "dialoguer avec un despote".

"Un dialogue avec un despote est peine perdue et sans issue, qui n’a que pour rêve de mourir aux affaires… Son départ du pouvoir pour haute trahison contre le peuple de Guinée et la fin de sa prise en otage du pays demeure l’objectif final du FNDC", a martelé Sékou Koundouno, ajoutant que le FNDC ne se mêlera jamais d’une autre démarche absurde qui, selon lui, serait une trahison.

L'activiste indique que seul défi qu'ils auront en 2021 c'est de se débarrasser du tyran Alpha condé par tous les moyens légaux.

"Cette lutte sera rude et intense car à sa disposition il a l'administration publique, l'armée et les richesses du pays, mais avec notre détermination et abnégation on arrivera à l'objectif ultime celui de déloger le putschiste et ses sbires du palais sekhoutoureya et des institutions constitutionnelles prévues dans notre texte fondateur de mai 2010. La peur, l'hésitation, le relâchement sont nos pires ennemis et si nous nous résignons, chaque âme dans ce pays goûtera à la dictature de ce clan de despotes", prévient le Responsable des stratégies et planification du Front National pour la Défense de la Constitution.

A suivre...

Siddy Koundara DIALLO

Pour Africaguinee.com