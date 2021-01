Avis de disparition : La famille Barry recherche son fils Thierno Alimou…

CONAKRY-La famille Barry a perdu contact avec son fils Thierno Alimou depuis septembre 2019. Agé de 34 ans, Thierno Alimou Barry a quitté Conakry en 2017 pour aller en Mauritanie. En 2018, il a décidé de se rendre à Adrar en Algérie afin de tenter de rejoindre l’Europe via la mer méditerranée.

Mais selon ses proches, depuis le 1er septembre 2019 Thierno Alimou Barry n’a pas fait signe de vie d’où l’inquiétude sa famille. Boubacar Barry, jeune frère de Thierno Alimou Barry a expliqué à Africaguinee.com comment son grand frère a quitté Guinée.

« Il a quitté Conakry en 2017 pour la Mauritanie, c’était sa destination. Mais une fois là-bas, il a décidé d’aller en Algérie pour rejoindre l’Europe. Il fut un moment il était en contact avec la famille lorsqu’il est arrivé Adrar en Algérie. Ma dernière conversation avec lui date du 1er septembre 2019 depuis lors la famille n’a reçu aucune nouvelle de lui. On ne sait pas s’il avait pu traverser la mer pour rejoindre l’Europe ou s’il est toujours en Algérie. Mais avant-hier et hier des gens nous ont appelé pour nous dire qu’ils l’ont vu en Algérie mais on ne sait pas c’est dans quelle ville », a raconté Boubacar Barry avant de lancer appel à l’aide pour retrouver son frère.

« Nous demandons à tout un chacun de nous aider à partager sa photo pour voir si on va le retrouver. Aussi s’il y a quelqu’un qui connait où Thierno Alimou Barry se trouve ou qui a une information sur lui qui pourra nous aider à le retrouver, nous prions cette personne de nous aider », a-t-il lancé.

La famille Barry est joignable sur WhatsApp au : 00224 626 554 623 et +1 646 897 2574

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : 00224 666 134 023