Sidya Touré : "Pourquoi j’appelle Alpha Condé à ouvrir un dialogue…"

CONAKRY-Alors qu'il avait appelé au boycott de l'élection présidentielle du 18 octobre, Sidya Touré vient de faire rétropédalage, appelant Alpha Condé à "ouvrir un dialogue" avec l'opposition.

Ce revirement spectaculaire de celui était jusqu'hier intraitable avec le régime Condé a surpris plus d'un observateur. Mais le leader de l’Union des Forces Républicaines (UFR), qui, à l'évidence, a entériné le troisième mandat, défend ses raisons.

Selon l'ancien premier ministre il faut sortir de l'impasse permanente et aller de l'avant. Pour ce faire, il appelle le chef de l'Etat à ouvrir une large concertation.

‘’Nous sommes dans une situation pratiquement bloquée. Les élections et autres se sont déroulées comme nous l’avons très bien signalé cela s’est fait du temps de Lansana Conté en 2001 et 2002, 2003. Il faut sortir la Guinée de cette situation. C’est un appel à la concertation pour qu’au moins le travail recommence et que les guinéens puissent voir le bénéfice de tout ce débat politique qui n’en finit pas’’ a indiqué l’ancien premier ministre guinéen chez nos confrères de RFI.

A lire aussi -Revirement de l'UFR : le parti de Sidya appelle au dialogue

Selon Sidya Touré, la question n’est plus de reconnaitre ou pas la légitimité d’Alpha Condé dont la victoire a été entérinée par la cour constitutionnelle. Aux dires de l’opposant, les guinéens sont désormais dans un système qui fonctionne dans le cadre de cette décision de la cour constitutionnelle.

‘’Une fois qu’on a absolument acté cela, il va falloir aller de l’avant. Je ne suis pas là pour le reconnaitre ou pas. Nous, nous sommes battus contre le 3ème mandat, nous l’avons très bien expliqué dans quelles conditions. Nous avons tenu nos engagements dans la mesure où on n’a pas participé à ces élections’’ a expliqué Sidya Touré dans un exercice plutôt laconique.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 13