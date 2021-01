Chers lecteurs,

Africaguinee.com vous présente ses meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite dans vos projets professionnels et familiaux.

En Guinée comme dans le reste du monde, l'année 2020 a été riche en évènements. Elle a surtout été marquée par la pandémie du nouveau coronavirus. Une maladie qui continue d'endeuiller des millions de familles, de bouleverser nos vies, et de provoquer des milliers de pertes d'emplois. Nous exprimons notre solidarité aux travailleurs au chômage, présentons nos condoléances aux familles des victimes et souhaitons prompt rétablissement aux malades.

2020 a été éprouvante certes. Mais en dépit des difficultés, vous êtes restés à nos côtés, toujours avec la même constance, avec plus de confiance. Votre accompagnement nous va droit au cœur. Grâce à vous, Africaguinee.com, est resté au sommet des médias les plus visités en Guinée, en Afrique francophone et ailleurs dans le monde. De Conakry à Yomou, de Boké à Mali, de Dakar à Bamako en passant par Abidjan, Luanda, de Paris à Berlin, Londres en passant par Bruxelles, de New-York à Montréal en passant par Washington, etc, vous êtes des millions à nous renouveler votre confiance. Nous ne cesserons de vous remercier.

2021 qui démarre offre de belles perspectives. L'horizon s'éclaircit davantage. En Guinée, l'élection présidentielle est derrière nous, l'épidémie de la covid-19 est en passe d'être maitrisée, même si la vigilance doit être de mise jusqu'à son éradication totale. Les nouveaux vaccins dont les essais ont commencé çà et là à travers la planète, constituent une lueur d’espoir pour l’humanité toute entière.

Africaguinee.com continuera à servir qualitativement et fidèlement ses aimables lecteurs. En gardant jalousement ses valeurs : l’indépendance, l’objectivité et l’impartialité dans le traitement de l’information. Chez nous, nos lecteurs sont des ROIS. Nous ne cesserons de nous battre pour satisfaire leurs attentes dans le respect de l'éthique et de la déontologie qui régissent notre métier.

Cher partenaires commerciaux,

Vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire ou nous renouveler votre confiance. Nous vous rendons grâce et vous assurons de notre détermination à être à vos côtés pour répondre à vos attentes. Nous renforcerons davantage notre présence sur les plateformes numériques pour vous accompagner dans votre quête de visibilité.

A notre dynamique équipe, qui a toujours su répondre présente, à chaque fois que le besoin était là, sous le soleil ou sous la pluie, pendant les manifestations ou pendant les recueillements, votre enthousiasme dans le travail nous rend fier. Vous avez toujours été là, à la quête d'informations crédibles à livrer à nos aimables lecteurs. Africaguinee.com vous exprime toute sa gratitude et vous souhaite vous ainsi qu'à vos proches, une excellente année 2021.

Diallo Boubacar "Bagnan"

Directeur de Publication d'Africaguinee.com