Sidy Ndiaye : "pourquoi on a mis fin aux poursuites contre Roger Bamba…"

CONAKRY- Le parquet de Dixinn a annoncé ce mercredi 30 décembre 2020, l'abandon des poursuites judiciaires engagées contre Roger Bamba, décédé en détention le 17 décembre dernier alors qu'il attendait son procès.

L'annonce a été faite aujourd'hui par le procureur de Dixinn Sidy Souleymane Ndiaye lors de sa réquisition. "La mort met fin aux poursuites", a-t-il dit.

Les deux coaccusés du défunt Roger Bamba ont par contre comparu. Souleymane Condé et Youssouf Dioubaté, poursuivis pour "production, diffusion et mise à disposition d’autrui des données de nature à troubler l’ordre et la sécurité publique", seront fixés sur leur sort le 13 janvier 2021.

Dans sa réquisition, le procureur Sidy Souleymane N'diaye a demandé à la présidente du tribunal de retenir ces opposants au troisième mandat d'Alpha Condé, dans les liens de la culpabilité et les condamner à 5 ans d'emprisonnement assorti d'une amende de 300 millions GNF chacun.

MM. Condé et Dioubaé ont été arrêtés le 12 septembre 2020 après avoir animé une conférence de presse au cours de laquelle ils ont présenté leur mouvement "Diversité Républicaine de Guinée" DRG. A la barre, les deux prévenus ont tous nié en bloc les charges portées contre eux.

Dans leurs plaidoiries, leurs avocats ont battu en brèches les arguments du Procureur avant de demander la relaxe pure et simple de leurs clients. Selon eux, ils ont été arbitrairement arrêtés et placés en détention. La présidente du tribunal, M'balou Keïta a renvoyé l'affaire au 13 janvier 2021 pour le délibéré.

Affaire à suivre !

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 024