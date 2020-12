Qu'est-ce qui s'est passé à l'aéroport ? Cellou Dalein Diallo raconte…

CONAKRY-Après son épouse Hadja Halimatou il y a quelques semaines, l'opposant Cellou Dalein Diallo a été empêché de voyager ce mercredi 30 décembre 2020, alors qu'il se rendait à Bamako, pour prendre part aux obsèques de Soumaila Cissé.

Le leader de l'UFDG est revenu sur cet incident survenu ce soir à l'aéroport. Il a expliqué qu'on ne lui a même pas permis de faire les formalités. Il révèle que les instructions ont été données à l'avance pour ne pas le laisser voyager. Cellou Dalein Diallo, raconte ce qui s'est passé.

"Mon directeur de protocole était là depuis 17h, il a engagé les formalités. Le contrôleur lui a fait comprendre qu'ils ont reçu des instructions de ne pas faire les formalités de Cellou Dalein Diallo. Il fallait voir donc le commissaire.

Depuis 17h, il le cherche mais on lui a dit que le commissaire n'est pas là. Je suis venu me présenter au contrôleur pour remplir les formalités, mais on me dit qu'ils n'ont pas reçu les ordres du commissaire. On l'a cherché pendant une heure, on ne l'a pas vu.

Je devais me rendre au Mali pour prendre part aux obsèques de Soumaila Cissé qui est un ami personnel. J'étais sur la liste des personnalités de rang attendues. Parce que son corps arrive demain afin qu'il soit inhumé devant moi.

J'ai tous mes documents de voyage, mais on n'a même pas accepté que je remplisse les formalités. Les instructions ont été données à l'avance".

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com