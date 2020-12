Les misérables fariboles d’une égarée ‘’proche’’ bien décidée à nuire à Michel Beimy (Opinion)

En s’y prenant par mensonges et calembredaines, cousus de fil blanc, débités au rythme d’une coulante, sans le moindre discernement, parce que mue par le seul dessein horriblement démoniaque de nuire, telle est prise à son propre piège elle qui croyait ainsi en avoir fini avec une cible, pour elle, à priori facile à abattre.

De quoi s’agit-il ?

C’est l’histoire d’une fameuse ‘’cousine’’ à la rancœur chevillée à l’âme, qui n’a pas le culot de s’assumer, puisqu’ayant choisi de se cacher sous la fausse appellation de ‘’Keleba media’’.

Depuis des jours, elle qui a pris l’abominable habitude de s’attaquer à des personnalités publiques, on se rappelle du cas du célèbre artiste Takana Zion, a décidé d’investir le réseau social Facebook, à grand renfort de publications haineuses et de Directs déshonorants, dans le seul but de nuire à son propre ‘’frère’’, donc de jeter ce dernier en pâtures, de l’envoyer à la guillotine. Mais, peine perdue !

Ne dit-on pas que les baves d’un crapaud n’atteignent guère blanche colombe !

Dans ses misérables fariboles à longueur de journée, elle attribue, dans une démarche incoerciblement satanique, des possessions immobilières à perte de vue, à Monsieur Michel Beimy, actuel Directeur Général de la SOGUIPAH. Faux, archi-faux, balaie d’un revers de main gauche l’entourage de celui-ci.

En réalité, il s’agit d’une basse manœuvre derrière laquelle se cache une ‘’histoire de famille’’, qui ne vise ni plus ni moins, qu’à trainer dans la boue un cadre dont le travail dans le cadre des responsabilités qui lui ont été confiées par le Chef de l’Etat, a toujours été apprécié de ce dernier.

En ces temps de massacres entre cadres de l’administration publique, à l’aune du début de matérialisation du slogan ‘’gouverner autrement’’ si cher au Chef de l’Etat Alpha Condé, premier président de la quatrième république, si tous les coups sont permis, mêmes ceux d’un âne, tous n’atteignent ni n’abattent leur cible. A bon entendeur salut !

Entourage !