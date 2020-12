Oyé "stigmatise" Bambéto : "sa comparaison est indécente", réagit Cellou…

CONAKRY-Cellou Dalein Diallo vient de réagir suite à la sortie incongrue du ministre d'Etat Oyé Guilavogui, qui parlant des atrocités survenues à Macenta a "stigmatisé" le quartier Bambéto, réputé favorable à l'opposition. Interrogé ce mardi 29 décembre 2020 par Africaguinee.com, le leader de l'union des forces démocratiques de Guinée, a déclaré que la comparaison faite par ce haut responsable du gouvernement est indécente et inopportune.

L'ancien premier ministre déplore les violences survenues dans cette préfecture et lance un appel aux protagonistes de régler leurs différends par le dialogue et la concertation. Pour l'opposant, ces atrocités ne sont que la conséquence de la politique de "diviser pour régner" entretenue par Alpha Condé. Extrait d'une grande interview que l'ancien premier ministre a accordé à Africaguinee.com cet après-midi.

De l'origine des violences…

"C'est déplorable qu'il y ait des violences qui ont fait tant de morts de guinéens. Mais il faut savoir qu'il y a un contexte créé et entretenu par Alpha Condé. L'ethno-stratégie qui consiste à opposer les communautés pour tirer profit de ces divisions qu'il crée entre les différentes composantes ethniques de notre pays. A mon avis, ces affrontements de Macenta ne sont que la conséquence de cette politique de diviser pour régner entretenue par Alpha Condé. Je présente mes condoléances à ceux qui ont perdu des proches et je lance un appel à tous les protagonistes de mettre fin à la violence, d'instaurer le dialogue s'il y a des conflits pour les régler par la concertation.

Appel au dialogue

Ce sont des communautés qui vivent ensemble depuis des décennies, ce n'est pas juste qu'elles commencent à s'entretuer à l'ère où il y a beaucoup de difficultés de vivre ou de survivre en raison de la mauvaise gouvernance. Il faut que les autorités morales de la région les aident à s'entendre parce que c'est difficile de compter sur l'Etat qui ne sait que faire usage de la force. Et qui, quelque part est à l'origine de l'entretien de ces conflits.

De la sortie de Oyé Guilavogui

La stigmatisation de Bambéto et des militants de l'UFDG continue d'habiter l'esprit de l'élite dirigeante. A Macenta il y a un conflit entre deux communautés, mais il n'y a pas de conflits communautaires à Bambéto. Il y a des militants, il y a un conflit politique, il y a des jeunes, des femmes, qui protestent contre la mauvaise gouvernance au plan politique et économique. C'est ce qui est à Bambéto, ce n'est pas un conflit ethnique ou communautaire. Donc je pense que sa comparaison n'est pas bonne, elle n'est pas décente, elle n'est pas non plus opportune".

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112