Mamadou Sylla "règle ses comptes" : "Cellou est guidé par la haine…"

CONAKRY-Entre Elhadj Mamadou Sylla et Cellou Dalein Diallo, deux anciens alliés, le divorce semble être définitivement consommé ! Les deux personnalités ne conjuguent plus le même verbe. En témoigne cette sortie caustique de l'ancien président du patronat qui a répliqué suite aux propos du leader de l'UFDG qui a déclaré qu'il ne reconnait pas le statut du leader de l'UDG comme chef de file de l’opposition. Interrogé ce mardi 29 décembre 2020 par Africaguinee.com, Elhadj Mamadou Sylla n'a pas mâché ses mots. Extraits.

« Mais est-ce qu’on lui a demandé de donner un avis ? Il n’a rien à voir avec ça. Nous, on l’ignore. Il n'est nulle part aujourd’hui. Il n’est pas à l’Assemblée et il a perdu les élections. Donc, normalement celui qui ne reconnait pas les institutions de la République est un hors-la-loi. Il est hors service. Il n’a que ses yeux pour pleurer parce que je vois que sa haine ne finit jamais. Tant qu’il va garder la haine, il va s’enfoncer plus dedans. On ne peut pas nier l’évidence. Le gars n’a pas reconnu le président de la République qui est élu. Il a ses hommes à la Ceni qui a déclaré le président élu et le résultat a été confirmé par la Cour constitutionnelle. A son investiture, il y avait 14 chefs d’Etat. Il a été félicité partout. La France qu’il pensait pouvoir faire quelque chose pour lui a, elle aussi, félicité le président. Moi, je crois que l’homme doit être croyant, musulman. Mais si tu rentres encore dans la brousse (allusion à l’animisme, Ndlr), c’est vraiment très regrettable », a répondu l’actuel chef de file qui, par la même occasion, dénonce l’incohérence de Cellou Dalein Diallo.

«Il a dit qu’il ne va pas aux élections législatives parce que le fichier n’est pas bon. Il n’y a pas eu de cohérence entre ce qu’il dit et ce qu’il fait. Sinon comment partir à l’élection présidentielle avec le même fichier ? Alors qu’il y a eu 200 personnes tuées à cause de lui. S’il est toujours dans cette haine, je pense que c’est la haine qui le guide maintenant. Il est parti à l’élection. Il s’est autoproclamé et maintenant il est dans son coin pour dire qu’il est le président élu. C’est très grave. Mais il est en train de rêver parce que je ne sais comment il peut y avoir deux présidents dans un pays. En plus qu’est-ce que tu as pour prouver que tu es président. L’autre est assis avec ses militaires, il prend des décrets alors que toi tu ne peux pas», a-t-il martelé.

A suivre…

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 669 91 93 06