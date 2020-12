Guinée : le Ministère de la Défense annonce un "concours de recrutement"

CONAKRY-Dans le cadre de la recherche des compétences spécifiques pour le renforcement et la modernisation de la gestion des ressources humaines au sein des Forces Armées Guinéennes et sous la haute autorité de Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Armées, le Ministre d'Etat Chargé des Affaires Présidentielles, Ministre de la Défense Nationale porte à la connaissance des jeunes gens de nationalité guinéenne, informaticiens ou locuteurs de la langue anglaise, titulaires de Licence ou du Master, âgés de 18 à 28 ans au 1 er janvier 2021, jouissant de leurs droits civiques et désireux de servir sous le drapeau, que son Département organisera un concours de recrutement à l'intention de ces deux catégories au courant du premier trimestre de l'année 2021 .

Aussi, pour prendre en compte la question du genre, les candidatures féminines sont vivement encouragées. Le dépôt des dossiers de candidature se fera au Secrétariat Général de l'Etat-Major Général des Armées sis au Camp Almamy Samory TOURE pour la période allant du 04 au 29 janvier 2021 inclus.

Le dossier de candidature est composé des pièces suivantes:

- une demande manuscrite adressée à Monsieur le Ministre d'Etat Chargé des Affaires Présidentielles, Ministre de la Défense Nationale;

- une copie légalisée d'extrait de naissance ou d'un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance;

- quatre (04) photos d'identité;

- un certificat de nationalité guinéenne;

- une copie de la carte d'identité nationale ou universitaire;

- un extrait de casier judiciaire;

- un certificat médical de visite et de contre-visite ;

- une copie légalisée de diplôme ou d'une attestation de niveau;

- un certificat de résidence datant de moins de trois (03) mois.

Les dates, lieu et critères complémentaires ainsi que les modalités d'organisation dudit concours feront l'objet d'un autre communiqué.

Conakry, le 28 décembre 2020