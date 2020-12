Un bébé de 2 mois meurt pendant la circoncision : " C'est un accident de travail…"

SIGUIRI-Adama Condé, âgé seulement de deux mois a connu une fin atroce ! Le bébé succombé, quelques minutes après avoir été circoncis, dans une clinique de la commune urbaine de Siguiri. L'enfant n'a pas supporté les douleurs de l'opération.

Le drame s'est produit ce dimanche 27 décembre 20 dans la clinique Kourouma située au quartier Siguiri Koura 2 dans la commune urbaine de Siguiri. Les parents du défunt avaient amené leur enfant de 2 mois à la clinique pour le circoncire. Malheureusement, l'opération a viré au drame.

"On m'a appelé à la gendarmerie aux environs de 11h 40 mn pour m'annoncer la nouvelle. Je suis venu sur les lieux. Et effectivement j'ai trouvé l'enfant sur la table, il n'était plus en vie. Les parents l'avaient amené au cabinet médical pour le circoncire. L'enfant n'a pas survécu à l'opération. Le bébé Adama Condé était âgé de 2 mois. Il est le fils de Adama et de Rokiatou Condé tous résidents au quartier Siguiri Koura 2", a expliqué docteur Aboubacar Sidiki Camara, chef des urgences de l'hôpital préfectoral de Siguiri.

Kandas Keïta officier de police judiciaire parle d'un accident de travail : « c'est un citoyen qui est venu nous informer qu'un enfant est décédé des suites de circoncision au cabinet médical Kourouma. Aussitôt je me suis rendu là-bas avec mes hommes. On a d'abord gardé le médecin présumé auteur Dr Mohamed Kourouma. D'après le constat, l'enfant est décédé des suites de circoncision, mais le présumé auteur n'a pas fait exprès. Il a l'habitude de circoncire en longueur de journée. C'est un accident de travail », a laissé entendre l'officier.

Malgré nos sollicitations, le présumé auteur n'a pas voulu répondre à nos questions. À signaler qu'un cas similaire s'est produit au début du mois de novembre dans le même quartier dans la famille Traoré. Pour l'heure, Dr Mohamed Kourouma est dans les mains des autorités en attendant d'être situé sur son sort.

Depuis Siguiri, Diarra Sidibé

Pour Africaguinee.com