Grincement de dents à N'zerekore : La succession du doyen feu Hazaly divise…

CONAKRY-Alors que le doyen feu Molou Holomo Hazaly Zégbélémou, ex patriarche de Nzérékoré, vient à peine d'être enterré, la "guerre pour sa succession" s'engage. Les 7 familles Zogbélémou de Nzérékoré ne s'entendent pas sur le nom du successeur. La coutume voudrait que celui qui sera couronné patriarche soit issu de l’une des 7 familles Zogbélémou.

A l’issue d’une réunion tenue mercredi 23 décembre 2020, le nom du colonel à la retraite Lambert Zogbélémou avait circulé. Lors d'une autre réunion, le conseil des sages aurait porté son choix sur Sékou Haba Zogbélémou qui, par la suite, aurait cédé à son jeune frère, Lambert Zogbélémou. Coup de théâtre, le Jeudi 24 décembre 2020, les 09 communautés de la préfecture de Nzérékoré et le conseil des sages ont désigné David Massa Zogbélémou, porte-parole du conseil des sages pour succéder à son père, Molou Holomo Hazaly Zégbélémou, décédé dans la nuit, du 1er au 2 décembre 2020, des suites de maladie à Conakry.

« Nous sommes pour la continuité de la paix et de la quiétude à Nzérékoré. Le défunt patriarche s’est investi pour cette paix à Nzérékoré. Ayant analysé toute la situation sociopolitique de Nzérékoré, il avait demandé humblement à toute la population, d’accepter que son porte-parole, son initié, son fils, veuille le remplacer quand il sera mort. Il avait décidé cela pour la paix à Nzérékoré. Parce que qu’il a vu son fils à l’œuvre avec toute la population, mais aussi avec toute l’administration de Nzérékoré. C’est pourquoi, nous demandons à tous les autres qui sont opposés à cette situation, d’accepter de venir vers le conseil des sages qui est là pour travailler dans l’intérêt supérieur de la cité de Nzérékoré », a exhorté Elhadj Koly Aboubacar Kourouma, conseillé à la coordination régionale des sages de Nzérékoré.

Alors qu’à Macenta un affrontement intercommunautaire autour du contrôle du patriarcat de la ville a fait plusieurs morts, le maire de la commune urbaine de Nzérékoré, Moriba Albert Délamou, a mis en garde les protagonistes.

« Je veux la paix, la quiétude, le développement. Le conseil des sages, la coordination, les 9 communautés vivant à Nzérékoré, m’ont fait part de leur choix. A l’issue de leur réunion, ils ont choisi David comme nouveau patriarche de Nzérékoré. Nous l’acceptons. Je connais les prouesses de David pour l’avoir vu travailler auprès de son père. Il a été l’artisan de la paix. David nous a aidés. Il est parti avec le patriarche jusqu’à Conakry pour libérer plus de 40 détenus. Avant de mourir, le défunt patriarche avait demandé que son fils David lui succède. Nous l’avons vu à l’épreuve quand c’était chaud à Nzérékoré. Si aujourd’hui toutes les communautés et les 4 familles disent que David est patriarche, nous on l’accepte », a déclaré le maire avant de prévenir les uns et les autres.

« Nous n’allons pas accepter qu’un groupe vienne se détacher pour semer la pagaille à Nzérékoré. Nous n’allons pas pardonner ça. Je parle au nom de toutes les autorités de Nzérékoré. Nous allons maintenir la paix et nous ne voulons pas qu’il y ait des petits incidents. Celui qui cherche nous trouvera devant lui parce que nous tenons à la paix, à Nzérékoré’’, a prévenu Moriba Albert Délamou.

