Friguiagbé : 14 hectares d’anacardes réduits en cendre par des inconnus...

KINDIA-Quatorze hectares de plantation d’anacardes ont été entièrement réduits en cendre le vendredi 25 décembre dernier, à Camaraboungni, dans la sous-préfecture de Friguiagbé. L'incendie est d’origine criminelle, selon la victime interrogée par Africaguinee.com.

Le propriétaire de la plantation, Amadou Oury Sow est dévasté. C’est un dur labeur de trois ans qui vient d’être anéanti par des inconnus. Il a accepté de témoigner au micro d’Africaguinee.com.

« C’est pendant la prière du vendredi, 25 décembre, à 13h que des personnes inconnues sont venues à la ferme. Il se trouvait que le gardien était à la mosquée pour la grande prière de vendredi. Ces gens ont mis le feu. Lorsque les voisins ont aperçu les flammes, ils sont aussitôt arrivés sur les lieux et ont commencé à appeler au secours pour que les gens viennent à l’aide. Mais le feu avait déjà pris de l'ampleur, ils ne pouvaient donc l’éteindre. C’est ainsi que le feu a réduit ma plantation en cendre. Une plantation de 14 ha d’anacardes, dont 10m entre les lignes et 8m entre les plantes. Et il y avait certaines plantes qui avaient commencé à donner des fruits. J’espérais que, dans une année ou deux, j'allais pouvoir commencer à récolter.

A l’intérieur aussi je faisais de l’élevage, (moutons, chèvres et des poulets du pays), mais tout s’est parti comme ça en fumée. C’est un travail de trois ans de mon entreprise Odal Bar qui vient d’être calciné. Or, je paie régulièrement l’impôt et j’ai tous les documents administratifs au complet. Pendant trois ans six mois, je fais ce travail. J’ai commencé par une pépinière chez moi à Bentourayah avant d’envoyer les plantes dans cette ferme que j'ai entretenue durant toutes ces années.

Du lundi au vendredi je travaille au marché. Le soir je bouge à 21h pour aller passer la nuit dans ma plantation. Le samedi et le dimanche je profite pour y travailler. Durant tous ces trois ans, je viens passer les week-ends en brousse pour pouvoir travailler dans ma plantation. Aujourd’hui je suis un homme abattu car j’ai tout perdu. Je tends la main à l’Etat et aux bonnes volontés afin qu’ils m’aident » plaide la victime Amadou Oury Sow, jeune entrepreneur.

Il faut rappeler que ces derniers mois, plusieurs plantations de jeunes entrepreneurs guinéens ont été incendiées par des personnes mal intentionnées en Basse Guinée. Mais jusque-là, aucun présumé auteur n’a été identifié, ni arrêté.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664-72-76-28