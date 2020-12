Violences ethniques à Macenta : message poignant de l'ex député Pépé Toupou…

MACENTA- Alors que plusieurs personnes ont été tuées à Macenta ce samedi 26 décembre 2020 dans des violences interethniques opposant Loma et Manian, l'ancien député uninominal de cette ville lance un appel fort.

L'honorable Pépé Toupou qui a été interrogé par Africaguinee.com a regretté ces violences avant d'appeler au calme. L'ancien élu de l'UFDG de Macenta rappelle les liens forts qui existent les deux communautés en conflit.

Il précise qu'il n'y a pas dans cette ville cosmopolitique une famille "Manian qui n'a pas une goutte de sang Loma", et vice-versa.

"Nous sommes tous de Macenta. Ceux qui étaient là-bas avant nous, on ne connait pas s'ils étaient blancs ou noirs. Le monde c'est cette mutation, partout où on se trouve, on est chez soi si on peut bien entretenir le coin. Mais actuellement c'est la période où chacun veut créer une structure en disant que je suis fondateur de ci ou çà. C'est ce qui amène les conflits. Je ne suis pas dans ça. Même lorsque je menais ma campagne pour la députation, j'ai dit que je ne suis pas de Macenta ville.

Je regrette profondément aujourd'hui que des frères consanguins viennent à s'opposer jusqu'à ce qu'il y ait mort d'hommes. Je les appelle au calme, à la compréhension, à l'amour. Ces deux-là ne peuvent pas se séparer, chacun est installé profondément dans Macenta. Le moment n'est plus de demander qui était là-bas avant l'autre. On est tous de là-bas. J'en appelle au retour de l'accalmie. Voilà qu'on est à la veille du 1er janvier la fête la plus importante pour nous, on parle de gens qui s'entretuent. Comment peut-on fêter dans ça ? C'est mauvais ça. J'en appelle à la sagesse et à la haute compréhension de tout le monde, à l'esprit de tolérance, de pardon et d'excuse.

C'est une bataille inutile parce que ce sont des amis, des frères consanguins. Il n'y a pas de familles Manians où il n'y a pas de goutte de sang Loma à Macenta. Inutile de chercher qui était là, on est tous originaires de Macenta. Aimons-nous, aidons-nous pour le développement de Macenta, c'est l'essentiel (…). Aujourd'hui quand j'apprends ces violences je pleure parce qu'elles ne servent nullement les Loma, nullement les Manian. Ça ne sert personne ! Chacun a sa caféière, chacun a sa cacaoyère. Le Loma ne viendra jamais dire à un Manian de quitter sa plantation et vice-versa. J'en appelle à toutes les bonnes volontés d'œuvrer pour que la paix revienne à Macenta et que ceux qui sont en train de se boxer s'embrassent encore. Naturellement ils auront encore des rapports. Tous les Manian sont de Macenta, tous les Loma le sont également".

A suivre…

Propos recueillis par Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112