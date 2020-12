Décès de Soumaila Cissé, ses obsèques: les confidences du porte-parole de l'URD

BAMAKO-La disparition ce vendredi 25 décembre 20, en France de Soumaila Cissé, continue de susciter des réactions. Interrogé par Africaguinee.com, le responsable de communication de l’Union pour la République et la Démocratie, nous a fait quelques confidences sur le défunt. Dans cet entretien Me Demba Traoré parle d’un "homme d'un Etat, exceptionnel" ayant servi le Mali et l'Afrique. Il donne également quelques indices sur les obsèques.

AFRICAGUINEE.COM : Comment avez-vous accueilli la nouvelle sur la mort de Soumaila Cissé ?

Me DEMBA TRAORE : J’avoue que dès l’annonce du décès du président Soumaila Cissé, c’est tout le Mali qui a été plongé sous un choc terrible. Comme vous le savez, Soumaila n’appartenait plus à sa famille biologique, ni à sa famille politique qu’est l'URD. C’est un homme d’État qui appartenait au Mali et à toute l'Afrique. Pour ceux qui connaissent son parcours, c’est un homme bien, un homme exceptionnel qui a servi le Mali à l’intérieur et à partir de l’extérieur. Il a été plusieurs fois ministre. C’est un partisan farouche de la démocratie, un pionnier des libertés individuelles. Il a été président de la commission de l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA). Il a servi une bonne partie de l'Afrique. Il a servi le monde entier. Aujourd’hui, c’est l’Afrique, le Mali, ses amis à l’intérieur comme à l’extérieur, la Société civile la classe politique, les artistes, c’est tout le monde qui pleure sa disparition.

Dès l’annonce de son décès, nous étions tous sous le choc. Quand j’ai été informé par son épouse, je ne savais pas par quel moyen porter cette information à la connaissance, non seulement des responsables au niveau du parti, mais également du peuple malien. C’était très difficile pour nous, mais il fallait le faire. Quand Dieu décide on ne peut rien. L’homme propose, Dieu dispose. Nous essayons grâce à tous ces messages de solidarité qui nous proviennent de par le monde entier d’accepter cette lourde décision de Dieu et nous continuons à prier pour le repos de l’âme de Soumaila Cissé.

Racontez-nous les derniers instants passés avec lui, ses projets…

Vous savez que Soumaila a été victime d’un enlèvement, plus précisément le 25 mars 2020 quand il était en campagne à Niafounké. Il a été libéré le 8 octobre. Il est décédé 2 mois 17 jours après sa libération. Quand il est venu à Bamako après sa libération, ses premiers mots étaient d’abord d’exprimer toute sa fierté à l’endroit du peuple malien pour la mobilisation exceptionnelle. Et là, il dit qu’il ne cessera jamais de remercier le peuple malien. Il dit que de sa détention, il continuait à prier pour la paix et le développement harmonieux de notre pays et de l’Afrique. Il a entamé tout de suite des visites de remerciements à l’endroit des populations à l’intérieur et de l’extérieur de tous les pays amis au Mali, de tous les chefs d’État qui se sont vraiment mobilisés en faveur de sa libération. Il était en train d’exécuter exactement cette mission là quand la mort l’a rencontré sur son chemin. C’était quelqu’un qui était revenu de sa détention aguerri, encore plein de sagesse et prêt à se battre pour que notre pays retrouve la paix et la réconciliation. Il avait commencé à se dédier à cela, malheureusement, la volonté de Dieu est toujours la meilleure.

Qu’en est-il du programme des obsèques ?

Il est décédé ce matin à Paris. Aujourd’hui c’est vendredi et c’est le jour de Noël qui est férié. Nous rentrons dans un week-end, donc il faut attendre la semaine prochaine pour entamer les formalités en vue du rapatriement de son corps. A cet instant, c’est difficile de vous dire exactement quand est-ce que les obsèques auront lieu. Ce qui est sûr, les autorités maliennes qui se trouvent en France, le chargé d’affaires du Mali à l’ambassade et le consul sont en train de travailler pour qu'au plus vite possible, son corps soit rapatrié. C’est l’occasion de les féliciter et de remercier les plus hautes autorités de notre pays qui, dès l’annonce de son décès, nous ont fait parvenir des messages de compassion, de solidarité et de condoléances.

Entretien réalisé Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com

