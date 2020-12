Thierno Mamadou : "les policiers m'ont retenu jusqu'au décollage de l'avion…"

CONAKRY- L'artiste compositeur et chanteur, Thierno Mamadou a été empêché de voyager ce vendredi 25 décembre 2020. Le roi guinéen du "poodha" a été bloqué à l'aéroport international Conakry Gbéssia.

Alors qu'il était attendu en Gambie pour deux concerts en cette fin d'année 2020, l'artiste a été surpris de voir ses documents de voyage confisqués par la police de l'air à l'aéroport. Thierno Mamadou Lamine Bah de son nom à l'État civil, a accepté de nous raconter sa mésaventure au téléphone.

“Je devrais me rendre en Gambie pour deux concerts (les 26 et 27) de ce mois. J'avais fait mon test Covid-19, acheté mon billet d'avion et mon carnet de santé. J'ai bougé de la maison à 13h pour venir à l'aéroport car l'embarquement était prévu entre 13h-14h. Arrivé à l'aéroport, j'ai emballé tous mes bagages. C'est en rentrant pour aller à l'avion que j'ai trouvé quatre policiers qui m'ont demandé mon passeport que j'ai gentiment montré. Ils m'ont dit : “c'est toi Thierno Mamadou, l'artiste de la musique pastorale ” ? J'ai répondu que c'est bien moi. Ils m'ont demandé le certificat mon test Covid-19 et mon billet d'avion. Je les ai sortis et les leur ai montrés. Ils ont récupéré tous mes documents de voyage.

Après 5 minutes, ils sont revenus me voir avec mon manager. Ils m'ont dit : “monsieur Bah, s'il vous plait on veut voir dans notre bureau”. Je les ai suivis dans leur bureau où ils m'ont dit : “M. Bah, on est désolé, vous ne pouvez pas sortir de la Guinée pour le moment”.

J'ai demandé le pourquoi ? Ils m'ont dit qu'ils n'ont pas de raison à me donner. J'ai commencé à manifester ma colère. Finalement, ils m'ont retenu là-bas jusqu'à la fermeture des guichets et le décollage de l'avion. Ils m'ont ensuite rendu mon certificat de test Covid-19 et le carnet de vaccination. Mais ils ont gardé mon passeport.

Entretemps j'ai appelé mon avocat, qui est aussitôt arrivé à l'aéroport. Il leur a demandé pourquoi ils ont confisqué mes documents de voyage ? Finalement les policiers lui ont remis mon passeport. Il m'a dit qu'il va mener des enquêtes pour voir qui est derrière cette décision m'empêchant de voyager. Finalement, j'ai repris mes bagages et je suis revenu à la maison» a expliqué l'auteur de la chanson “kéléan kélaama".

Ces derniers temps, plusieurs personnalités politiques du pays se sont vues empêcher de sortir du pays via l'aéroport. Mais c'est la première fois qu'un artiste se voit empêcher de quitter la Guinée.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 610-02-09-39