Guinée : Sékou Koundouno démissionne du Balais Citoyen…

CONAKY- L'activiste guinéen, Sékou Koudouno quitte la "Cellule Balais Citoyen", après cinq ans passé à la tête de cette organisation de la société civile guinéenne. Fondateur et membre influent de cette structure de la société civile, M. Koundouno dont le mandat finit ce 26 décembre 2020, a décidé de ne pas renouveler son bail.

Selon nos informations, cette figure de la lutte contre le 3ème mandat d'Alpha Condé ne compte plus continuer de diriger cette plateforme par souci d'ancrer une véritable alternance à la tête de la Cellule du Balais Citoyen. Notre source nous rapporte que depuis la création du FNDC et la désignation de Sékou Koundouno par le conseil d'administration en avril 2019 pour représenter l'organisation, l'administrateur général du Balai citoyen, avait pris ses distances avec l'organisation. Une manière pour lui de se concentrer à la lutte citoyenne pour l'ancrage des acquis démocratiques qui lui tenait à cœur.

Elle indique également qu'à la dernière réunion du conseil du Balai citoyen en novembre dernier, après 18 mois d'absence, Koundouno a indiqué à ses collègues et instances de l'organisation son désir de partir. Il a aussi sollicité que son successeur soit trouvé conformément aux procédures en vigueur, choses que beaucoup de ses collègues n'ont pas apprécié compte tenu de son leadership.

De 2015 à 2020, Koundouno à la tête du Balai citoyen a révolutionné le mode de fonctionnement classique et le positionnement de la société civile dans l'espace public. Engagé, ce jeune activiste a su imposer sa marque au sein d'une société civile en pleine mutation, avec de nombreux défis. Parmi les projets citoyens qu'il a initié et coordonné on peut citer par exemple : l'observation citoyenne des manifestations sociales et politiques, les programmes de l'ancrage de l'engagement citoyen, la redevabilite des gouvernants, la lutte contre l'incitation à la haine et violence sur les réseaux sociaux et médias, la mise en œuvre du concept espace citoyen. Son engagement Citoyen lui a valu d'être nommé PERSONNALITÉ D'AVENIR DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES FRANÇAISE ET DE L'EUROPE.

Où est-il ?

Recherché par les autorités depuis la prise d'une commission rogatoire visant des opposants, Sékou Koundouno se trouve dans un endroit qui demeure inconnu. Toutefois, il continue de participer aux activités du FNDC et promet de poursuivre la lutte pour l'ancrage démocratique. Contacté par notre rédaction, Koundouno confirmé l'information selon laquelle il a décidé de ne pas renouveler le bail à la tête du Balais Citoyen. Selon lui, il a décidé de partir pour montrer le chemin de l'alternance démocratique au sein de son organisation qui, dit-il, est un exemple aujourd'hui en terme d'engagement civique. Il indique que c'est une décision prise depuis 2019.

"Le Balai citoyen dont je suis l'un des fondateurs n'est pas une propriété privée, j'ai demandé aux camarades de procéder en engageant ma succession à travers les modalités en vigueur dans l'organisation. Je vais me concentrer à la lutte citoyenne contre la dictature au sein du FNDC, ma carrière ne doit pas se résumer au Balai citoyen, je resterai membre de l'organisation. Je m'associerai point à la gouvernance de monsieur ALPHA CONDÉ et de son clan qui sont au crépuscule de leur règne, je ne ferai jamais la politique dans ma vie et je ne serai jamais cadre ou militant de quelconque entité politique dans ce pays, je reste et demeure citoyen de la République.

Je quitte le Balai avec le sentiment d'une mission accomplie et ayant la profonde conviction que mes camarades avec lesquels j'ai partagé des moments de joie et de peine seront capables de relever le défi, celui de continuer la lutte que nous avons commencé ensemble, pour cela je n'ai aucun doute. J'ai vraiment besoin d'être avec la famille, mes enfants, mes projets professionnels", nous a-t-il déclaré.

À signaler que la démission de Sékou Koundouno à la tête du Balai Citoyen sera officiellement actée en début du mois de janvier 2021 à travers une lettre qui sera transmise au conseil d'administration.

