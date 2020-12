Décès de Soumaila Cissé : "On était lié par une amitié solide", réagit Cellou

CONAKRY-La mort de l'opposant malien Soumaila Cissé afflige Cellou Dalein Diallo qui pleure la perte d'un ami. Le leader de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée confie qu'il était lié au Chef de file de l’Opposition malienne par une amitié solide

"Je suis profondément affligé par la nouvelle du décès de mon ami et frère Soumaila Cissé, Président de l’URD et Chef de file de l’Opposition malienne, décès survenu ce matin à Paris de Covid-19

En plus des valeurs que nous partagions et qui étaient à la base de notre engagement politique, j’étais aussi lié à cet homme affable et chaleureux par une solide amitié.

La disparition de ce cadre compétent est une perte énorme pour sa famille et son parti ainsi que pour le Mali et la sous-région ouest-africaine pour l’intégration de laquelle il a toujours œuvré. Je présente mes condoléances à sa famille, à l’URD et au Peuple malien", a réagi Cellou Dalein Diallo.

Soumaila Cissé a tiré sa révérence à l'âge de 71 ans, alors que tous les pronostics lui donnaient favoris à la prochaine présidentielle malienne, après la chute d'Ibrahim Boubacar Keita.

A suivre…

Africaguinee.com