Avis de formation : Créer votre startup

Le Cabinet MNH dans le cadre de son programme « transformer les problèmes en opportunités d’affaires » offre une formation gratuite aux jeunes étudiants et diplômés guinéens sans emplois. Vingt (20) jeunes seront formés sur les techniques de montage et de gestion de startups ainsi que sur l’élaboration d’un business plan. L’objectif de cette formation est de permettre aux jeunes qui seront sélectionnés de disposer des outils nécessaires à la création de leur propre entreprise.

A cet effet, MNH met à leur disposition, des techniques dispensées à l’échelle internationale qui leur permettront d’être immédiatement opérationnels.

A l’issue des cinq jours de formation, les participants auront les qualifications suivantes :

Transformer une idée de projet en opportunité concrète d’affaires ;

Savoir identifier les contraintes liées au développement d’une entreprise ;

Savoir monter un business plan ;

Savoir élaborer un plan de développement personnel ;

Faire une étude de marché sur une idée de projet ;

Savoir présenter son idée de projet devant de potentiels investisseurs ;

Conditions de participation au programme

Être de nationalité guinéenne ;

Disposer de qualifications en programmation informatique ou statistiques ;

Avoir des idées ou des projets d’entreprenariat ;

Être créatif, déterminé et tenace, savoir travailler en équipe, et avoir la volonté de servir sa communauté.

Si vous remplissez ces conditions, prière d’envoyer votre CV et une lettre de motivation à infos@cabinetmnh.com. Date limite de dépôt des candidatures le 20 janvier 2021.

NB : Veuillez noter que cette formation est gratuite, et qu’aucun frais ne vous sera demandé.

A propos du Cabinet MNH

Le Cabinet MNH est un consortium d’experts guinéens ayant une expérience locale et internationale dans le domaine des études économiques, financières et sociales. Le Cabinet MNH développe également des solutions informatiques pour des clients guinéens et étrangers. Il dispose d’un réseau de cabinets partenaires, au niveau mondial. A date, le Cabinet MNH a à son actif plusieurs projets exécutés dans le domaine des études et des formations en management. Pour plus d’informations sur les activités du Cabinet MNH consultez le site www.cabinetetudesmnh.com