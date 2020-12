Assainissement à Conakry : Pourquoi Albayrak a interrompu ses activités?

CONAKRY-La Société Albayrak Guinée, en charge du ramassage et du dépotage des ordures à Conakry, a apporté des précisions sur l’interruption de ses activités. Selon la directrice de communication de ladite société, l’accumulation des déchets dans la capitale est due à la fermeture de la déchèterie au niveau de la décharge de Dar Es Salam.

« Depuis quelques jours, la déchèterie était fermée, nous n’avons pas pu vider nos camions. On avait 50 camions qui sont restés bloqués à notre garage avec des poubelles pleines. Donc, c’est une situation triste, car l’assainissement est un domaine social, ça touche la population surtout qu’on est dans cette période de Covid-19. La santé est très importante. C'est pourquoi il faut pouvoir gérer l’assainissement de la ville », a précisé CANAN SAHABAZ, directrice de communication de la société Albayrak Guinée.

Elle précise que tout est désormais rentré dans l'ordre. Selon madame SAHABAZ, la société est à pied d'œuvre pour rendre la capitale guinéenne propre.

« Depuis mardi soir le problème est résolu, la déchèterie a été ouverte, nous avons pu aller vider nos camions. Il y a beaucoup de femmes guinéennes qui se plaignaient dans les marchés en disant qu’elles ne comprennent pas ce qui se passe, mais aujourd’hui on est très content. Car on a commencé à pouvoir ramasser et envoyer à la décharge pour vider nos camions. Ça nous fait du travail, en plus c’est un défi pour nous. On va revenir à la normale totalement et mieux que ce qu’on n’avait fait à partir de lundi » a promis la directrice de communication de la société Albayrak Guinée.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664-72-76-28