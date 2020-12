Siguiri: des citoyens manifestent contre la gestion "opaque" de la mairie…

SIGUIRI-Que se passe-t-il à la mairie de Siguiri ? Plusieurs citoyens majoritairement des jeunes, appuyé des conseillers communaux mécontents ont manifesté devant la mairie de cette ville cosmopolite, située dans la partie septentrionale de la Guinée.

Les manifestants accusent les autorités communales de gestion opaque des ressources de la municipalité.

« Quand tu entends parler de la commune, c'est Siguiri d'abord parce que ce sont eux qui ont voté pour nous. Si nous restons assis sans aider ceux qui nous ont élus, c'est grave. Notre maire Koumba Sékou Magassouba veut se rendre la tâche difficile, sinon, le travail de la commune c'est d'abord la transparence. Les 41 élus doivent s'assoir, se concerter. Mais si vous refusez de faire ça, quand l'argent vient, deux ou trois personnes discutent autour, sans que les autres ne soient mis au courant, vraiment ça ne peut pas aller comme ça. Donc tant que les choses ne seront pas claires, on ne va pas arrêter. 9 mois se sont écoulés, on n'a pas fait de session. Quand on en parle, ils reportent sans motif valable. Or sans la session, on ne peut rien savoir sur la gestion ni nous projeter vers le futur", a fustigé Mamady Condé, un conseiller protestataire.

Le maire Sékou Magassouba qui a été interpelé par rapport à cette fronde s'est dit surpris de cette manifestation. Il a indiqué qu'il préfère ne rien dire pour le moment. Les manifestants ont été dispersés par les forces de l'ordre à coup de gaz lacrymogène. Un dispositif sécuritaire a été ensuite déployé pour sécuriser la maire.

Depuis Siguiri, Diarra Sidibé

Pour Africaguinee.com