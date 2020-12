Sécurité en Guinée : De nouvelles mesures annoncées par la police…

CONAKRY-Les services de polices ont annoncé ce jeudi 24 décembre 2020, avoir pris de nouvelles mesures visant à renforcer la sécurité dans les lieux publics à l’occasion des fêtes de fin d’année.

"Dans le cadre de sa mission régalienne de sécurisation des personnes et des biens, la direction générale de la police nationale, à l’approche des festivités de fin d’année, notamment, les 24, 25 et 31 décembre et le 1er janvier 2021 a envisagé plusieurs mesures, entre autres: assurer la canalisation pour la fluidité de la circulation, maintenir l’ordre sur les voies publiques, surveiller et assurer la sécurité des lieux de prière et de regroupement des personnes, effectuer de patrouilles pédestres et motorisées, appliquer et faire appliquer les mesures d’urgence sanitaires”, précise un communiqué de la police consulté par Africaguinee.com.

4.500 policiers seront déployés pour assurer la sécurité dans le grand Conakry. La direction de la police a rappelé aux usagers, particulièrement, les conducteurs des motos que conformément à la réglementation en la matière, le conducteur et un seul passager seront autorisés à circuler à compter de ce 24 décembre 2020. “Tout contrevenant à cette mesure verra sa moto immobiliser et confisquer jusqu’à nouvel ordre”, prévient-il.

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 669 91 93 06