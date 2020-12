Guinée : Tension au RPG à la veille du remaniement ministériel…

CONAKRY-A la veille du remaniement ministériel, la tension monte au sein du RPG arc-en-ciel, parti qui a porté Alpha Condé au pouvoir. Ministres, hauts cadres, militants anonymes, tous ou presque ont mouillé le maillot pour le "graal", mais les dernières sortis du président élu, laisse certains dans l'incertitude.

Alpha Condé qui affiche une volonté d'ouverture, a laissé entendre qu'il n'est l'otage de personne et qu'il ne sera influencé par aucune force pour procéder aux nominations. Une manière de couper l'herbe à ceux qui s'agitent, avec en toile de fonds des querelles intestines. Mécontents de la conduite de certaines structures du parti, des jeunes ont d'ailleurs entamé des concertations sur la vie du Parti, apprend-on.

Une démarche qui vise selon eux à plancher sur les questions liées à l’avenir du parti et de sa jeunesse d'une part, de l'autre trouver les voies et moyens pour pérenniser le Parti sur l’échiquier politique. Mais derrière, certains responsables du parti occupant actuellement des postes de responsabilités, sont dans leur ligne de mire. Pendant ce temps, d'autres hauts barons se livrent une guerre à distance pour le contrôle de certaines portefeuilles ministérielles, la Primature y compris.

Pour le secrétaire général du RPG-arc-en-ciel, ces prises de positions sont tout à fait logiques, car chaque personne à ses ambitions personnelles que le parti ne peut pas gérer. Selon lui, tant que cela ne va pas en contradiction avec les statuts et règlement intérieur du parti, ce n‘est pas un problème.

« Il n’y a pas de problème de leadership au sein du RPG arc-en-ciel. Il y a une nomenclature que les statuts définissent. Cette nomenclature est en place, il n’y a pas eu de crise interne, en tout nous n’en connaissons pas. Maintenant, il y a des positions individuelles que personne ne peut gérer, chacun a ses ambitions personnelles. Et nous on ne gère pas les ambitions personnelles. On applique le règlement intérieur et les statuts du parti. Et tant que ces deux principes ne sont pas violés, rien ne nous dérange » précise M. Saloum Cissé.

A suivre…

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664-72-76-28